Вдовец Прохор Шаляпин почернел от горя

Прохор Шаляпин и Татьяна-Клаудиа Дэвис недавно поженились. Фото: Личный архив

Прохор Шаляпин в трауре появился в гостях у Андрея Малахова. Почерневший от горя певец вне себя от тоски после смерти жены-миллионерши Татьяны-Клаудии Дэвис.

Прохор Шаляпин почтил память покойной супруги Татьяны-Клаудии Дэвис в студии шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". "Привет, Андрей, спасибо, что дал мне возможность высказаться в память о Татьяне, потому что она была безумно светлым человеком, очень трогательным искренним. У меня до сих пор в ушах стоит ее смех", - начал музыкант свою исповедь

Прохор Шаляпин скорбит по умершей жене. Фото: Кадр видео

Прохор рассказал, что узнал о смерти миллионерши через неделю после трагедии. Оказывается, прекрасная Татьяна скончалась не 30 сентября, а 25-го. "Ей 5 сентября исполнилось 47 лет, - поделился, хлюпая носом, Шаляпин. - У нас разница в возрасте девять лет".

По его словам, он с Дэвис жил в арендованном доме в Лас-Вегасе. Приходить в особняк, где находилась тяжело больная женщина, никто не решался. Музыкант также обнародовал предсмертные фотографии несчастной.

В свою очередь, завсегдательница скандальных шоу Алена Кравец разоблачила Шаляпина. Блондинка заявила, что брак Прохора с миллионершей - вранье. Женщина подчеркнула, что подобным образом Шаляпин привлекает к себе внимание не первый раз, просто на этот раз в спектакле появилась трагическая нота, пишут Дни.Ру.

Музыкант также обнародовал предсмертные фотографии несчастной. Фото: Кадр видео

"Я знаю артистов, которые говорят, что у них онкология, лишь бы их снимали в ток-шоу. Надеюсь, хотя бы смерть несчастной певец не выдумал, если уже свадьба - фикция… Он мог жениться в своих фантазиях, представляя себя героем-любовником и мачо. Но, между нами говоря, как я слышала от общих друзей, ни одного штампа в паспорте о браке и разводе у Прохора нет", - сказала, как отрезала, красавица.

К слову, Наталья Штурм и вовсе полагает, что Татьяна на самом деле жива, а ее смерть разыграна для того, чтобы бизнесвумен смогла укрыться от долгов под другим именем.