Певица Слава ушла от мужа: и вот почему

Певица Слава. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Слава 18 лет жила под одной крышей с бизнесменом Анатолием Данилицким. Супруги растили общую дочь Антонину. Влюбленные хоть и не пошли в ЗАГС официально оформлять отношения, но считали себя мужем и женой. Однако недавно стало известно, что эксцентричная артистка больше не живет с миллионером.

Певица Слава призналась, что ушла от мужа Анатолия Данилицкого. "Мы живем в разных квартирах. Началось все с того, что он жутко храпит, просто страшно. Сначала мы стали жить в разных комнатах, потом я уезжала, и как-то так получилось... Он уже взрослый парень, ему нужно отдыхать от нас!" - поведала звезда в эфире шоу "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

69-летний Данилицкий редко видит жену. Каждая встреча - как праздник.

Артистка добавила, что чаще всего остается в московской квартире, когда возвращается с гастролей или долгих съемок. По ее словам, она сильно устает, поэтому хочет отдохнуть в одиночестве.

Слава считает, что ее отношениям с мужем это никак не вредит. Анатолий с пониманием относится к тому, что его возлюбленная предпочитает уединение.

Напомним, когда Слава и Данилицкий познакомились, певице был 21 года, а бизнесмену - 49. Ни большая разница в возрасте, ни тот факт, что Анатолий был счастливо женат, не помешали счастью любовников.

При этом певица не чувствует за собой никакой вины и уверена, что они с Данилицким были предназначены друг другу. "Я в Толю поверила, и, честно говоря, мне было наплевать, что он находился в браке. Анатолий был с женой в дружеских отношениях, по крайней мере, он мне так говорил. Нам обоим было очень интересно друг с другом. Я всегда мечтала о таком человеке. Никогда не вела Толю под венец, хотя он несколько раз делал мне предложение, на что я отвечала отказом", - уточняла певица.

Она категорически против официального брака. Звезда объясняет это тем, что не хочет делить имущество, которого у нее за время совместного проживания накопилось немало. "Я не выходила замуж никогда и не выйду. Не люблю делить имущество, а у меня его много!" - отмечает Слава.

Меж тем отпрыски предпринимателя так и не смогли простить и принять артистку, хоть прошло уже немало лет и они успели создать собственные семьи. Наследники Данилицкого все еще таят обиду на Славу. "Некрасиво об этом говорить, но я вошла в чужую семью. Дети Анатолия не хотят со мной общаться. Прекрасно это понимаю. В этой истории я выступаю в категории зла", - делилась звезда эстрады с Борисом Корчевниковым.