Страдающей Лере Кудрявцевой стало хуже: случилась беда

Лера Кудрявцева несколько месяцев мучается от боли Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева перепугала своих поклонников странным сообщением. Телеведущая минувшую ночь почти не спала. Как выяснилось, телезвезде пришлось снова обратиться к врачам за помощью.

Лера Кудрявцева несколько месяцев мучается от боли. Она жаловалась на проблемы с головой, зрением и спиной. Несколько месяцев назад блондинка неудачно упала в своем загородном особняке, сломала копчик. Долгое время Лера не могла ходить и передвигалась в инвалидной коляске.

Но на этом ее беды не закончились. Минувшей ночью она появилась в больнице, где прошла срочное обследование. Ведущая рассказала, что ей пришлось приехать на МРТ. В блоге Лера опубликовала пугающие кадры.

Напомним, проблемы начались в тот момент, когда у Кудрявцевой лопнула силиконовая грудь. Лера после тяжелейшей операции стала много и часто болеть. В декабре 2021 года ей пришлось даже вызвать "скорую" после съемок "Песни года". У звезды начались судороги. Ее прокапали.

Кроме того, много лет ее мучают мигрени. Не помогает ничего. Лера подумывает сделать операцию.

Ведущая не так давно перенесла коронавирус. Тяжелый недуг дал осложнения на нервную систему. Блондинка стала быстро уставать, терять концентрацию внимания, а потом столкнулась с провалами в памяти. "Через два-три месяца после ковида нервная система у меня «накрылась». Памяти после болезни совсем нет. Приходится тренировать. Сижу с кроссвордами, учу что-то. Ну говорят, нужно следить, чтобы нейроны были всегда активны, вот занимаюсь", - делилась Кудрявцева.