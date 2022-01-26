«Донецк окружен! Горловка отрезана!» - кибервойска Украины и НАТО уже начали новую войну в Донбассе

Уже не кажется, а точно началась новая война против Донбасса. Началась с информационно-психологического фронта. Фото: Нигина БЕРОЕВА

Уже не кажется, а точно началась новая война против Донбасса. Началась с информационно-психологического фронта. Понеслись громкие вбросы - от «спасайтесь, идет утечка аммиака в Горловке» до «вот и все, Донецк окружен».

СИНДРОМ ТЕЛЕВИЗОРА

Лучше всего «боевые слухи» действуют на «поколение телевизора». Даже если это поколение плавно мигрировало в Интернет – реакции все те же. Телевизор приучил людей к разжеванности и неоспоримости информации. «Сказали по телеку» - аксиома. Проверять негде, разве что переключиться на другой канал и увидеть, что там все то же самое. То же самое и с интернетом, хотя здесь любая новость проверяется.

В воскресенье мне написал старый читатель:

«Доброго времени суток. Успокойте старика, про утечку аммиака на "Стироле" это укрофэйк? Проскочило тут…».

«Стирол» – стоящий практически на линии фронта крупнейший в регионе химзавод. Это Горловка - городская агломерация размером с половину Донецка.

Захожу в «первоисточник фейка»:

«Украинская разведка сообщает, что в Горловке, на "Стироле", масштабная утечка аммиака, которая грозит техногенной катастрофой и это может стать поводом для "российского вторжения".

В интернете уже паника, «Одноклассники» и ВКонтакте бурлят. Люди, уехавшие с Донбасса, но следящие за малой Родиной, где остались друзья и близкие, буквально заламывают руки. И понять их можно.

Ответил читателю честно: «В декабре, когда писал про экономику, на «Стирол» не поехал, отсоветовали. Там сейчас работает только цех по штамповке одноразовой посуды». Чуть углубился в проблему «Стирола» с помощью поисковой системы и без труда обнаружил следующую информацию, заявление владельца завода, украинского олигарха Дмитрия Фирташа:

"Все крупнотоннажное производство было остановлено еще в мае 2014 года. На предприятии нет запасов аммиака и других взрывоопасных веществ. Поэтому возможные подрывы производственных цехов не приведут к химической аварии с тяжелыми последствиями». Это заявление Фирташ сделал в июле 2014-го, когда на завод «стало прилетать». Любой здравомыслящий человек понимает, что с тех пор, никто аммиак на «Стирол» не завозил. Но это не остановило украинских информационных бойцов. Слух, который проверяется в три клика мышью, все равно дал нужный эффект – панику и тревожные состояния. Все слагаемые успешной диверсии. Следите за руками: в запасе у кибервойск Украины и НАТО (западные спецы натаскивают украинских прямо на месте) остались три темы для слухов, они все время в ротации: «Авария на Авдеевском коксохиме», «подрыв радиоактивного могильника» и коронная – «отрезание и блокада Донецка». Последнюю тему отработали сутки назад.

НАСТУПЛЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ

Не соврать, вздрогнул, когда через третьи руки мне прислали вот это сообщение:

«В ДНР объявлена полная боевая готовность.

Сообщают, что трасса Горловка-Енакиево захвачена, но эта информация ещё не подтверждена.

Ждём!».

Оказалось, это написала в соцсетях моя старая приятельница, филолог из Горловки Елена Лаврова. У Елены уже восьмой год линия фронта видна с балкона – ее уже ничем не удивить, не напугать и все ужимки украинской пропаганды она знает наизусть.

В комментариях, сочувствующие из России тут же начали искренне жалеть Донбасс, на самом деле, лишь подливая в эту историю керосина. Я терпеливо ждал, обновляя страницу, и вот, в комментарий скинули исходник «новости» с сайта Donpress – независимое издание. Сразу же зашел в рубрику «О нас», там обычно самое интересное, самая мякотка:

«Проект был основан в 2014 году командой журналистов и технических специалистов, вынужденно выехавших из Донецкой области».

Ага, видел этих «технических специалистов» в апреле 2014–го митинги проводили, «жовто-блакитный» прапор растягивали. Немало их было в Донецке – две-три тысячи собиралось точно. Боролись за незалежную Украину. Ляшко звали на эти митинги, Тимошенко, Кличко, но никто к ним так и не приехал из Киева, и тема завяла, перешла в Интернет.

Со времен возвращения Крыма, украинские информвойска работают так. Есть целый куст сайтов, при виде которых, возникает вопрос: зачем они вообще существуют в виртуальном пространстве? Что за безумные люди, с поразительной настойчивостью, каждый день размещают там вторичные новости? А затем, что в нужный момент, на этом странном сайте появится тревожное сообщение от «дочери офицера» или «дочери шахтера». Фейк подхватят другие ресурсы, ссылка будет накладываться на ссылку и на третьей перепечатке «новость» верифицируется сама собой и будет подаваться уже как непреложный факт. Но, жителей Донбасса украинские пропагандисты выучили проверять такие новости. Я наблюдал эту проверку в режиме реального времени.

ПАНИКА – НАША РАБОТА

Елену Лаврову читает масса народа, поэтому опровержения посыпались моментально: «Враньё! Все тихо, нигде нет боевых действий! У меня родители в Енакиево, квартира в Углегорске - тихо везде, все соседи на местах кино смотрят!"

"Как она может быть захвачена? Она в глубоком тылу. Я пропустил крупномасштабное украинское наступление?"

"Углегорск - тишина!!! Игорь Москвич, ты что-нибудь слышишь? Мои все отзваниваются - тихо везде!"

"Только разговаривала с мамой - Енакиево, у них тишина!".

На этом, дискуссия в блоге закончилась. Для жителей Донбасса.

А для остальных в Интернете, в самом топе поисковиков, остались десятки ссылок: «Дорога Горловка-Енакиево перерезана», «Донецк блокирован». А большего от украинских кибердружинников и не требуется. Ни одного внятного опровержения от «больших СМИ» пока нет. Попробуем это исправить.

*Дочь крымского офицера

Весной 2014 года, перед референдумом о судьбе Крыма, Интернет вдруг заполнили однотипные сообщения, вброшенные украинскими пропагандистами: «Я дочь крымского офицера, поверьте, у нас здесь все не так однозначно!». Далее, следовал текст о том, как привольно дышалось русскому человеку в украинском Крыму. Выглядело это настолько топорно и глупо, что превратилось в интернет-мем символизирующий тупую и враждебную пропаганду.

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