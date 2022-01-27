Дмитрий Медведев: «Отступать некуда, позади Москва»

Замглавы Совбеза дал интервью российским СМИ. Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

О гарантиях безопасности

«…Дело даже не в том, чтобы гарантироваться от непродвижения НАТО, хотя это очень важно. Можно на основании двусторонних соглашений поставить те же самые ударные виды вооружений, ракеты те же самые, на территории Украины или какой-либо другой страны. И сказать: "Нет-нет, мы – это не НАТО, это, допустим, договоренность между Соединенными Штатами и Украиной, Великобританией и Украиной, поэтому к НАТО это не имеет отношения, это наши двусторонние отношения". Но это для нас то же самое.

Мы практически исчерпали границы отступления. Знаете, как принято говорить, «отступать некуда, позади Москва». В данном случае и по гарантии безопасности…»

О последствиях отказа США

«…Отказ США в предоставлении России гарантий безопасности очень осложнит общую ситуацию. Но планы о действиях Москвы при таком сценарии не раскрываются. Эти решения принимает президент, он же верховный главнокомандующий…»

Об Украине

«…Украина, к сожалению, сейчас превратилась в игрушку в руках НАТО и прежде всего в руках Соединённых Штатов, поскольку Украина используется как инструмент геополитического давления на Россию и в известной степени даже против Китая, на мой взгляд. Поэтому эта напряжённость связана прежде всего с этим, ну а с другой стороны, она связана с тем курсом, который, конечно, проводится руководством Украины в последние годы.

Я в Зеленском не разочарован. Он меня ни в чём не разочаровал. Я считаю, что он делает ровно то, что должен был делать человек с уровнем его подготовки, с уровнем его профессиональной годности к должности президента Украины. И, к сожалению для него самого, наверное, в конечном счёте это ведёт к разрушению самой Украины.

Украинцы – люди близкие нам и очень прагматичные. И я думаю, в конечном счёте этот бардак им просто надоест и они должны будут избрать такое руководство, которое будет проводить – нет, не пророссийскую политику, конечно, а проукраинскую политику. Но политику, которая направлена на нормальные экономические отношения с Россией..»

О базах на Кубе и в Венесуэле

«..Куба, Венесуэла – близкие нам страны, наши партнеры, страны, которые ведут независимую внешнюю политику. Но это абсолютно суверенные страны. Мы ничего не можем размещать у них, просто потому что это должно сообразовываться с их геополитическим позиционированием, с их собственными национальными интересами.

Куба, да и Венесуэла стремятся выйти из изоляции, в известной степени восстановить нормальные отношения с США, поэтому здесь не может идти речи о том, чтобы что-то поставить или создать какую-то базу, как это делалось в советский период, когда у нас с целым рядом стран была единая военная инфраструктура, основанная на единой идеологии..»

О войне с НАТО

«…Это был бы самый драматический, просто катастрофический сценарий. И я просто надеюсь, что этого никогда не произойдёт. Хотя отдельные сумасшедшие, отдельные горячие головы на эту тему рассуждают в странах НАТО и в Соединённых Штатах Америки…

…Один из — не могу иначе назвать — маразматических стариков из сената Соединенных Штатов Америки, сказал о том, что он не исключает возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Россией и США. Ему-то, наверное, все равно, ему уже много лет, он считает, что он свое пожил и пора воздать всем по заслугам. Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется…»

Об отключении SWIFT

«…У нас есть и заготовка на этот счет. Она была подготовлена Центральным банком, она постоянно тестируется, она работает. Она не даст ни минуты простоя и будет осуществлять все необходимые функции внутри страны. Даже карты международных систем внутри страны все равно будут работать, потому что по ним осуществляются переводы внутри страны.

Международные переводы – да, значит, в этом случае будут определенные сложности. У нас есть своя карта "Мир", как известно, которая тоже может в качестве аналога использоваться…»

О санкциях

«…Вот нам сейчас грозят "адскими" санкциями. Помню хорошо слова моего коллеги Барака Обамы, который, по-моему, году в 2015, после того, как мы вошли в клинч по известным причинам и были введены санкции, сказал такую фразу, и я её запомнил: "Российская экономика разорвана в клочья". Ну что говорить, где сейчас Обама? На пенсии, что называется, а экономика наша живёт, развивается…

…Санкции вообще для нашей страны – вещь перманентная. В отношении Советского Союза, а это наша Родина, санкции вводились как минимум раз десять, по разным причинам. В том числе, кстати, в отношении газопровода известного – Уренгой – Помары – Ужгород и так далее. То есть это все не новое…

… Я на 100% уверен, что «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию, просто потому что не бывает чудес. Если есть экономическая потребность, она должна быть реализована. Газ стоит на споте 2 тысячи евро периодически. Этого вообще никто не мог представить пять-десять лет назад. Это гигантские деньги!..»