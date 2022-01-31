Зеленские приходят и уходят, а ЦРУ на Украине намерено остаться

В украинском сегменте Твиттера на первое место вышел хэштэг «Украина – не Зеленский». Фото: REUTERS

Дружественной для России Украина так просто уже не станет, не дадут, не для того все это затевалось.

Самое неприятное, что на Западе оказались готовы к тому, что власти Украины откажутся являться на братоубийственную войну с Россией. Об этом путано, косноязычно, пугаясь сказанного, но все-таки сообщил Зеленский иностранным журналистам: мол, «неминуемое вторжение России» - это нагнетание Западом паники. В итоге инвесторы с Украины бегут, гривна рушится, экономика идет под откос даже без «вторжения». Запад вычленил главную и самую важную мысль Зеленского: киевские власти на самом деле не верят в агрессию Москвы. И это на пике антироссийской кампании, когда дипломаты эвакуируются, санкции уже расчехлены, а ноты протеста написаны – осталось лишь проставить дату! Такой подлости Зеленскому Запад простить не мог.

Практически мгновенно, в украинском сегменте Твиттера на первое место вышел хэштэг «Украина – не Зеленский». Твиттер, на минуту, «сделал» Майдан 2014-го, который и снес Януковича. Твиттер был чуть ли не главным ресурсом координации той смуты. Американцы не любят менять работающие схемы и пошли по старой борозде. Зеленский, не верящий в «российскую угрозу» моментально получил титул Злочинец – вредитель, а Твиттер заполонили картинки с российскими войсками, притаившимися у границ Украины и карикатуры с президентом-пораженцем.

Пошла вода в хату!

До какого предела Запад готов шатать Зеленского? Как ни странно, может и до полного сноса. ЦРУ давно предусмотрело смену власти на Украине из-за внутренней смуты. Как подсказывает логика, измениться украинская власть может только в одну сторону. В агрессивной русофобии Украина достигла даже не дна, а днища и дальше двигаться некуда, только назад, к корням. Поэтому к мирной жизни украинцам вернуться не позволят. Об этом заявил журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник:

- Обучение специалистов по организации партизанского движения ЦРУ ведёт на Украине ещё с 2015 года. Небольшими партиями, стараясь не светить имена. Партизан ЦРУ готовит на своих военных базах и возвращает на Украину уже с навыками организации подполья, конспирации, вербовки и диверсионных операций, - рассказал Пасечник.

Традиции партизанской войны «с москалями» на Украине объективно есть. Их за последние 30 лет мифологизировали и внедряли в общество. Зачем? Никакая партизанская война невозможна без поддержки населения и поддержки извне. Поддержка от Запада будет, даже не сомневайтесь. Медийная, материальная, разведывательная.

Но, в новейшей российской истории есть целых три ярких примера, когда партизанские войны против нас заканчивались быстро и бесславно. Первым был германский «вервольф», который «не взлетел» по двум причинам. В 1945 году немцы навоевались так досыта, что уже не чаяли дождаться, когда весь этот Тысячелетний Рейх закончится. Поддержки населения не было, а СМЕРШ и НКВД уже умели работать на освобожденных территориях.

Что и было продемонстрировано на территории Украинской ССР. Как бы не раздувался миф о непобедимом бандеровском подполье, вся эта партизанщина закончилась тоже быстро. И третий пример, самый свежий, это российский Северный Кавказ в 2000-х годах. Там сработала та же схема, что и на Западной Украине в конце 1940-х. Быстрое восстановление всего, что входит в понятие «мирная жизнь» с одновременной зачисткой тех, кто сидел в зеленом лесу под зеленым знаменем.

На месте ЦРУ я бы так уж сильно не рассчитывал на необандеровцев. Нагадить они, конечно, могут. Но переломить ситуацию, взять власть – нет. Разумеется, если остальные граждане Украины не захотят еще раз наступить на бандеровские грабли русофобской самостийности. Но, что-то такое, неуловимо, разлитое в воздухе, подсказывает, что второй серии у этой бандеровской истории не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Активисты на Майдане: «Россия захватит Украину, потом нападет на Литву и двинется войной на Германию»

Киевляне поблагодарили страны НАТО за поставки вооружения. Свидетелем странного зрелища стала спецкор "Комсомолки" (подробнее)

Какое оружие Россия может дать Донбассу и что это изменит

Военный обозреватель Виктор Баранец предположил, как помощь Донбассу российским оружием могла бы изменить расстановку сил (подробнее)