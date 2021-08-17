Дочь раскрыла правду о страшной болезни Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Евгения ГУСЕВА

Имя Лидии Федосеевой-Шукшиной в последние годы не сходит со страниц скандальной хроники. И все из-за бурной личной жизни 82-летней актрисы. На днях младшая дочь звезды и вовсе огорошила признанием о ее тяжелой болезни.

Дочь озвучила печальный диагноз Лидии Федосеевой-Шукшиной. Ольга Шукшина рассказала о тяжелом состоянии матери Борису Корчевникову. "Я ее сиделка, ухаживаю за квартирой. Когда я спрашиваю ее о вчерашних событиях, она не понимает, о чем речь. Я не побоюсь назвать это деменцией и, прежде всего, потерей памяти... У мамы есть проблемы с логикой, критическим мышлением", - посетовала дочь Василия Шукшина в эфире шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

По словам Ольги, родительница как-то сравнила нынешнего мужа Бари Алибасова с Василием Шукшиным. "Она два раза сказала, что Алибасов напоминает ей Шукшина... Окружающие вздрогнули после этих слов", - констатировала женщина.

Ольга выступает против общения Лидии Николаевны с Бари Каримовичем. "Я поставила маме условие, чтобы этот человек ни при каких условиях не переступал порог квартиры моего отца!" - отметила она.

Младшая дочь актрисы уверена, что ее мама не до конца понимает, что происходит вокруг нее. "Алибасов и его близкие обвели маму вокруг пальца, и после этого она говорит, что прощает Бари! Он мне на глазах у всех говорил: «Сдохни, тварь!», а мама брала его за ручку и уходила. Картина маслом. Но Бог все видит. Сейчас скандала нет", - делится 52-летняя Ольга.

По ее словам, Бари Каримович намеревался заполучить лавры ее покойного отца. "Мама дала Алибасову пропуск на это. Он так мечтает лечь на Новодевичьем кладбище к Василию Макаровичу! Бари крутит мамой как хочет", - рассуждает Шукшина-младшая.