Тело «Мисс Кузбасс» искали в реке, а нашли в лесу: Почему муж-убийца водил следователей за нос

Криминалисты обнаружили тело Ксении Поповой, которую убил муж. Фото: Александр РОГОЗА

На месте обнаружения тела «Мисс Кузбасс» Ксении Поповой в Новой Москве работают криминалисты. Как ранее сообщал сайт kp.ru, останки женщины вечером в пятницу, 4 февраля.

Напомним, в декабре 2021 года об исчезновении Ксении в полицию заявил ее муж Александр Попов, бывший вице-мэр Новокузнецка. По его словам, 31 августа женщина улетела на отдых в Дубай, какое-то время поддерживала связь с родными и друзьями только через соцсети, а потом и вовсе пропала. Однако в ходе проверки стало ясно, что границ России Ксения Попова не покидала. Позже Александр признался, что на самом деле он убил жену во время ссоры в том же августе 2021-го, а затем несколько месяцев вел в соцсетях переписки от ее имени, создавая иллюзию, что жена жива.

Ксения была моделью, участвовала в конкурсах красоты. Фото: СОЦСЕТИ

«СНАЧАЛА ВЫКОПАЛ ЯМУ»

На допросах Попов сообщил, что убийство произошло в съемной квартире на территории ЖК «Андерсен» в Новой Москве. По его словам, чтобы скрыть следы, он расчленил труп супруги и выбросил останки в реку Десна, которая протекает недалеко от дома. Тело искали в реке, ее в течение нескольких дней обследовали водолазы. Однако позже Попов изменил показания. 4 февраля он сообщил следователю, что на самом деле останки Ксении он спрятал в лесу.

- Это место находится в 4 километрах от дома Поповых, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Тело убитой мужчина положил в машину и отвез к лесополосе. Предварительно он выкопал довольно глубокую яму. Поэтому сегодня было очень непросто достать останки из мерзлой земли. Но в итоге тело было найдено. Уже подтверждено: это Ксения Попова. На месте сейчас работают криминалисты.

Трагедия разыгралась в одном из домов Новой Москвы. Фото: Александр РОГОЗА

НЕТ ТЕЛА - НЕТ ДЕЛА?

Однако почему мужчина в первый раз неправильно указал, куда спрятал тело супруги? Какой в этом был смысл?

Своими версиями с kp.ru поделились эксперты - адвокаты с большим (в прошлом) опытом работы в органах.

- Вы наверняка слышали о такой трактовке: нет тела - нет дела, - говорит kp.ru адвокат, подполковник полиции в отставке, в 90-е - оперативник регионального управления по борьбе с организованной преступностью Станислав Рыбчинский. - Видимо, он рассчитывал в итоге уйти от ответственности понимая, что если тело в итоге так и не найдут, шансы посадить его будут минимальны. Честно говоря, я только однажды слышал об уголовном деле, когда тела так и не нашли, но все закончилось посадкой обвиняемого. Там все обвинение строилось на том, что на полу нашли следы крови, экспертиза ДНК показала, что кровь принадлежала жертве. Но обвинение всегда делает все, чтобы найти тело и доказать сам факт убийства.

- Думаю, он с самого начала сознательно запутывал следствие, - считает адвокат Александр Карабанов, в прошлом - следователь МВД. - Да, следствию было важно найти сам источник обвинения - труп, иначе факт убийства доказать очень трудно. Если бы тело не нашли, этот человек мог уже на суде поменять показания, сказать, что версию о трупе в реке его заставили озвучить следователи, выбили показания силой. Если тело не нашли, никаких доказательств смерти женщины нет. Теоретически, она ведь действительно могла куда-то уехать. Считаю, что следственно-оперативная группа сработала очень четко, грамотно.

Сначала муж уверял, что расчленил тело Ксении и выбросил в реку. Фото: Александр РОГОЗА

- Нашли правильный подход к Попову, убедили говорить правду?

- По-разному бывает. Иногда, кстати, в камеру к преступникам, которые «ушли в несознанку» подсаживают агентов. В процессе разговоров с сокамерниками, человек может упомянуть какие-то важные детали. За это могут ухватиться и потом в процессе допросов добиться правдивых показаний. Но я, повторюсь, считаю, что у мужчины изначально был умысле как-то разыграть эту ситуацию - указать место для поисков трупа, которого там никогда не было.

- Кстати, а то, что обвиняемый в итоге все-таки указал местонахождение тела, на суде будет зачтено смягчающим обстоятельством, - констатирует Станислав Рыбчинский.

Не исключено, что Александр Попов и его адвокат решили изменить стратегию под грузом улик, которые удалось обнаружить следствию.

Напомним, Александр и Ксения Поповы воспитывали совместную дочь. Маленькой Евгении (имя изменено) через несколько дней исполнится всего шесть лет. Ребенок сейчас находится с бабушкой - мамой убитой Ксении Поповой. Известно, что родственники пока не решаются рассказать девочке правду, куда пропала ее мама.

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