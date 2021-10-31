Светлана Светличная легла в больницу: «Официального диагноза деменция нет!»

Светлана Светличная решила подлечиться и набраться сил. Фото: Борис КУДРЯВОВ

81-летняя Светлана Светличная на минувшей неделе устроила сомнительный бенефис. Инсценировала с помощью телевизионщиков свою пропажу, снялась в ток-шоу – получила букеты, внимание и встречу с коллегами, а потом вернулась домой. Живет заслуженная артистка одна – помощницы по хозяйству ее не устроили, поэтому управляется в просторной квартире сама. Говорят, что Светличная уже побывала у следователя, где объяснила, почему скрывала от родни свое местонахождение. Светлана Афанасьевна в телеэфире даже намекала, что ей угрожает опасность. Правда никаких доказательств этому нет.

Из-за перепадов настроения, подозрительности, навязчивых идей сбежать – коллеги и родня решили, что у Светличной деменция. Однако сама артистка это отрицает. В гостях у нее побывали корреспонденты программы «Ты не поверишь!» (НТВ) – Светличная сообщила им, что голова у нее работает отлично.

Светлана Светличная разыгрывает журналистов по телефону — выдумывает невероятные истории. Фото: стоп-кадр НТВ

Светлана Афанасьевна даже продемонстрировала, как разыгрывает журналистов, которые атакуют ее звонками – выдумывает истории или выдает себя за другого человека. Делает это специально – обожает спектакли в любых проявлениях. Светличная заявила - тревоги родни из-за того, что она может выйти замуж за молодого мужчину беспочвенны: «Мужчина в мой 81 год мне не нужен! Мне просто нужны добрые люди рядом. Все!»

Телевизионщики позвонили сыну артистки 60-летнему Алексею Ивашову, который обижен на маму. Традиционно его с супругой Светлана Афанасьевна обвиняла в отсутствии должного внимания к ней. Хотя именно сын и невестка заботятся о Светличной – настолько, насколько она это им позволяет. Но в этот раз Алексей на маму зол: «У нее деменция! Уже в поздней стадии». И заявил, что больше не будет переживать за маму — разозлился из-за ее последнего телеспектакля.

А вот на внучку у Светличной обид нет, поэтому с ней звезда общается охотно. Внучка актрисы Маша сообщила: «Бабушка плохо себя чувствует. Поедет полечиться. Давление, стресс, возраст». Оказывается, что Светлана Афанасьевна сама вызвала врачей и захотела поехать на обследование в больницу — мол осень, давление скачет. Внучка актрисы собрала вещи актрисы: «Приехала по ее просьбе - найти ее прекрасный рюкзак. Отправили бабушку в больницу — по ее желанию».

Внучка актрисы Маша приехала к бабушке домой, чтобы привезти ей в больницу любимый рюкзак. Фото: стоп-кадр НТВ

Марии Ивашовой журналисты задали вопрос: «Есть ли у ее бабушки диагноз деменция, как это утверждает сын артистки?»

Внучка Светличной ответила так: «У нее официального диагноза нет на сегодняшний день. Мы, естественно, будем проходить обследование. А диагнозы ставлю не я».

Светлана Светличная решила подлечиться, набраться сил – осень пора обострения хронических заболеваний. Но долго задерживаться в больнице не планирует.

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