«Взял лопату. Начал копать»: видео допроса убийцы «Мисс Кузбасс», рассказавшего подробности преступления

Следственный комитет опубликовал видео с фрагментами допроса и следственных действий по делу об убийстве бывшей «Мисс Кузбасс» Ксении Поповой. Фото: СК РФ

Следственный комитет опубликовал видео с фрагментами допроса и следственных действий по делу об убийстве бывшей «Мисс Кузбасс» Ксении Поповой. Напомним, в декабре 2021 года ее супруг, бывший вице-мэр Новокузнецка Александр Попов, заявил об исчезновении женщины. С его слов, в августе Ксения уехала отдыхать с Дубай и с тех пор общалась только в соцсетях, а потом перестала выходить на связь. Спустя несколько дней Попов признался, что жену он убил во время ссоры (толкнул, ударилась головой), тело расчленил и выбросил в реку. И все это время он сам общался от ее имени с родными Ксении, подругами и даже самому себе с ее аккаунта писал. Пытался создать себе алиби.

Позже Попов изменил показания. Признался, что тело на самом деле зарыл в лесу неподалеку от ЖК «Андерсен» в Новой Москве, где жила семья.

Спустя несколько дней Попов признался, что жену он убил во время ссоры (толкнул, ударилась головой), тело расчленил и выбросил в реку. Фото: СК РФ

- На месте мужчина какое-то время не мог найти дерево, которое запомнил как ориентир, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Зимой, под снегом, все выглядит иначе, чем летом.

На допросе бывший чиновник рассказал, что место он выбрал заранее: «Вернулся из леса. Подошел к машине. Достал лопату. Начал копать».

По словам источника, останки женщины действительно были найдены в указанном месте.

На допросе бывший чиновник рассказал, что место он выбрал заранее: «Вернулся из леса. Подошел к машине. Достал лопату. Начал копать». Фото: СК РФ

- Примерно на глубине 70 сантиметров лежало тело, - сообщил наш собеседник.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по словам Александра Попова, роковая ссора с супругой произошла из-за срыва поездки за границу. 3 сентября Ксении должно было исполнится 30 лет. Планировалось, что семья улетит в Турцию и проведет неделю в пятизвездочном отеле на берегу моря. Однако из-за финансовых проблем планы пришлось скорректировать. Якобы именно из-за этого произошел конфликт, который - как уверяет Попов - закончился случайным убийством. Тем временем тело бывшей «мисс» передано судмедэкспертам, которые должны установить настоящую причину смерти.

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