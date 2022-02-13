Стало известно о тяжелой зависимости Софии Ротару: скандальные откровения подруги-предательницы

Певица София Ротару. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший директор Софии Ротару прервала молчание и поразила шокирующими подробностями о певице. Ольга Коняхина с годами из простой помощницы превратилась в верную подругу звезды. Чего только она не видела.

Когда-то Ольга Коняхина была близким человеком для Софии Ротару. Но женщины разругались из-за больших денег. Чего только стоит подозрительная история, когда накануне выступления "хуторянки" в Кремле ограбили водителя Коняхиной. Тогда пропало 65 тысяч долларов, которые должна была получить Ротару.

А потом директор решила заранее собрать по стране авансы в счет будущих концертов Ротару. Ряд организаторов концертов сделали предоплату или полную оплату Коняхиной за выступление Ротару. Но певица эти деньги не получала.

На директора Софии Михайловны подали в суд. Коняхина отправилась в женскую колонию на шесть лет. Выйдя на свободу, Ольга стала мстить Ротару, вываливая на потребу публике шокирующие подробности о звезде.

"В основном София Ротару пила в семейном кругу, потому что она, когда выпьет, становится совершенно откровенной. Она поэтому нигде не выпивала никогда не со своими. Только в кругу близких, и все знали, как это будет", - начала свою исповедь обиженная женщина.

По ее словам, из-за зависимости София Михайловна становилась агрессивной. "То, что ее сын Руслан написал, что, мол, мама тяжелее бокала вина ничего в руках не держала - ну, полный бред. И коньяк, и виски, и водка - все пилось. Все пилось, да, абсолютно. И причем так, что даже я не выдерживала конкуренции. Но как откажешь народной артистке, когда она просит после тяжелого дня составить ей компанию за бокалом?", - огорошила она признанием в интервью программе "Новые русские сенсации" на НТВ.

Коняхина отметила, что артистка "унижала близких": "У нее есть подруга-костюмер, и она ее тоже, кстати, очень часто унижает. Она всех, кто близко к ней, может унизить очень легко, прямо как нечего делать".