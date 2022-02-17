Дочь убитой Евгении Исаенковой об отношениях матери с экс-главой Раменского района: "Я слышала, как мама кричала, что он увиливает"

Дочь убитой Евгении Исаенковой упала в обморок на заседании суда Фото: Александра БУДАЕВА

УСТАМИ РЕБЕНКА

- Да, он мне знаком, - 14-летняя дочь убитой Евгении Исаенковой избегает смотреть на Андрея Кулакова, сидящего за решеткой. На вопрос о том, как она к нему относится, девочка-подросток поджимает губы - в точности, как ее папа. Молчит. В глазах - слезы.

До нее Александр Исаенков в суде сказал, что о Кулакове знал, но претензий к нему не имел: у них с женой любовь прошла, они даже жили в разных комнатах. Не разводились из-за дочери, но 2019 год должен был все изменить: Исаенкову предложили работу в Ярославской области, и он собирался туда переехать.

- Я бы хотела уехать с папой. С этим человеком я бы жить не стала, - Вероника не называет Кулакова по имени, он сидит, опустив глаза в пол. - Я слышала, как мама кричала, что он увиливает и не держит слово, они говорили про развод, я догадывалась, что это для того, чтобы они были вместе.

Вероника плачет. Суд объявляет перерыв.

ЦЕЛЬ ПОЕЗДКИ

Вечером 1 мая Вероника видела, как мама в Телеграме переписывается с неким АН К. А потом вдруг спешно начала собираться.

- Она зашла ко мне, сказала, что нужно ехать, чтобы помочь одному очень хорошему товарищу А папе попросила сказать, что поехала к подруге Насте и скоро вернется, - вспоминала в суде Вероника. - Но я подумала, что она могла поехать к этому АНК, потому что только его она называла товарищем.

Сторона защиты просит об оглашении предыдущих показаний: в них девочка говорила про "очень хорошего человека", что в данном случае - крайне важно. Девочка бледнеет, честно еще раз пытается вспомнить тот вечер. Подтверждает, что да - вероятно, мама сказала "человек".

А потом теряет сознание. Бригада "Скорой помощи" приводит ее в чувство, но заседание откладывают.

Фото: Александра БУДАЕВА

ЗАМЫШЛЯЛ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

По версии следствия, в тот вечер Евгения Исаенкова поссорилась с Андреем Кулаковым из-за того, что он оттягивает свой развод, и в порыве злости он ее задушил.

Андрей Кулаков вины не признает и утверждает, что причин убивать Евгению Исаенкову у него не было.

- Более того, мы сняли квартиру на ул.Высоковольтной, куда она могла бы приводить дочь, чтобы та привыкала к другому дому. А в сентябре, после выборов, мы собирались развестись и жить вместе, - заявил в суде Андрей Кулаков.

А до тех пор свой роман от жены от тщательно скрывал: номер любовницы записал под чужим именем, входящие уведомления от нее отключил, а всю переписку регулярно тщательно удалял.

По словам Кулакова, 1 мая он провел со своей семьей, хотя и переписывался все время с любовницей. Втихую, разумеется.

- Вечером Евгения написала, что у нее болит голова, и она идет спать, - вспоминал Кулаков. Мы с ней не виделись.

Он посмотрел кино, перекинулся парой слов с женой, зашел к сыну, случайно разбудив его.

А в это же время кто-то жестоко расправился с Евгенией Исаенковой.

СМЕНА ТАКТИКИ

Следствие уверено: этот "кто-то" - Кулаков. Показаниям его родных доверять не стоит. А мотив для убийства был: роман с Исаенковой длился 6 лет, и она была крайне недовольна тем фактом, что все еще остается на вторых ролях. Ссора на эту тему предположительно и стала причиной убийства.

Подозрительно и то, что через несколько дней после убийства Кулаков приехал в квартиру на ул Высоковольтной, в которой они встречались с Евгенией. По его словам, он хотел выбросить из холодильника подпортившиеся продукты. Но в мусорку также отправились его тапочки, зубная щетка и халат. В то время, как блузка его любовницы осталась там же, где была, - на гладильной доске.

Тем не менее, в декабре прошлого года суд присяжных оправдал Андрея Кулакова. Решение отменили из-за того, что среди присяжных обнаружился человек с судимостью.

В этот раз гособвинение обещает сменить тактику доказывания вины Кулакова. А его защита - предъявить новые доказательства его невиновности. Что окажется более действенным, покажет время. Мы продолжаем следить за развитием событий.

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