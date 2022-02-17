Камиле Валиевой отвесили звонкую пощечину

Камила Валиева. Фото: REUTERS

Похоже, Камилу Валиеву окончательно решили растоптать на Олимпиаде. После четвертого места на Играх в Пекине ее лишили еще и показательных выступлений.

Камила Валиева осталась без личной медали на Олимпиаде-2022. Главный прокат в жизни она сорвала - падала и допускала ошибки. Глядя на фигуристку, с трудом верилось, что перед нами та самая Валиева. После провала Камила долго рыдала на глазах у всего мира.

Этери Тутберидзе гладила ее по спине и приговаривала: "Ну что ты так отпустила-то все? Что ты вообще перестала бороться? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила".

Валиева продолжала рыдать, в подтрибунное помещение уходила со слезами. И еще не знала, что ей нанесут звонкую пощечину.

Россиянка не получила приглашение на показательные выступления на Олимпиаде. Так решили организаторы, решившие, кажется, добить Валиеву. Показательные выступления фигуристов состоятся в заключительный день соревнований - в воскресенье, 20 февраля, пишет сайт КП-Спорт.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова так высказалась о результатах женского одиночного турнира по фигурному катанию: "Русские девочки выиграли. Первая Щербакова, вторая - Трусова. Саша показала какое будет фигурное катание в будущем. Камилу убили, девочку убили. Ее убивали, убивали, убивали и убили. Мы сегодня это увидели".

Тарасовой вторит заслуженный тренер России Александр Жулин. "Это трагедия! То, что они устроили - это уничтожение ребенка и человека. Такой потерянной я не видел Камилу никогда. Им с этим жить. Ждал, что Камила справится, но все волнения наложились на нее. Что хотели, то они и сделали. МОК и WADA уничтожили и убрали самую большую звезду фигурного катания. Это до слез", - сказал бывший муж Татьяны Навки.

МНЕНИЕ

Мир, который съел Камилу

Камила Валиева не выиграла медаль. Это самая большая несправедливость Олимпиады (подробности)