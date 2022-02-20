По бывшей жене Андрея Аршавина нанесли сокрушительный удар самые близкие

Алиса Казьмина

Больше года бывшая жена Андрея Аршавина борется с тяжелой болезнью. Недуг изуродовал 39-летнюю Алису Казьмину. А недавно стало известно еще об одном ударе, который настиг многодетную мать.

Бывшая жена Андрея Аршавина раньше активно вела блог. В нем она рассказывала поклонникам о том, как она борется с аутоиммунный некрозом. Алиса Казьмина даже посещала скандальные шоу, где показывала обезображенное болезнью лицо и рассказывала о своей беде, лежа на больничной койке. Однако вот уже несколько месяцев о многодетной матери ни слуху, ни духу.

И вот теперь стало известно, что женщина пропала из соцсетей не просто так. Выяснилось, что на протяжении нескольких месяцев Алисе пришлось бороться с родной матерью и сыном. Казьмина рассказала, как едва не умерла под опекой родных.

"Я была в тяжелом состоянии. Если бы я не уехала, то в этот день или на следующий мне бы вызвали бригаду. Я вешу 49 килограммов", - цитирует ее blitz.plus.

Публика от этих новостей стоит на ушах. Где это видано, чтобы родная мать пытается свести в могилу свою кровиночку. "Она ждала абсолютно точно моего окончания. Она делала это, изучала, как довести до психоза, чтобы положить человека в психиатрическую больницу", - делилась Алиса.

Ранее она также призналась, что страдает и от сына-подростка: "Сын перелопатил все мои телефоны. и подключился ко всем моим карточкам".

В свою очередь, мама Казьминой пришла в ужас от жутких обвинений. Она подтвердила, что между ними не все гладко, но не в таких масштабах, о которых говорит ее дочь. "Да, конфликт. Инициирован Алисой. Ополчилась она не только на меня, но и на сына", - цитирует пенсионерку "СтарХит".

Родительница Казьминой сообщила, что ее внук находится с ней после всех событий. Также женщина добавила, что Алиса некоторое время находилась под наблюдением врачей: "Лечилась в больнице".