Тяжелобольная экс-жена Андрея Аршавина: "Я буду очень скучать по своим детям"

Рыдающая Алиса Казьмина съехала из элитного коттеджа своей бывшей свекрови Фото: Instagram.com

Бывшая жена Андрея Аршавина совершенно без сил. Алисе Казьминой все-таки пришлось съехать из роскошного дома своей бывшей свекрови. Многодетную мать изгнали из особняка по суду.

Бывшая жена Андрея Аршавина почти три года отказывалась съезжать из дома свекрови. Алиса Казьмина игнорировала все мольбы и просьбы свекрови. В итоге пенсионерка обратилась за помощью в суд. Казьмину удалось выселить из особняка по закону.

"Я пережила кому, сепсис, шесть операций, но меня сломало прощание с домом. Я умирала там, уезжая и вспоминая слова Андрея. Он говорил, что никогда не заберет дом. В этом доме не было ссор, не было ничего плохого. Нас выгнал не Андрей, не мой муж, а свекровь. Я не с ней жила там, не с ней спала и просыпалась, рожала дочку. Не ей было решать - жить нам там или уйти", - сокрушается Алиса.

Сейчас Казьмина тяжело болеет. Аутоиммунный некроз изуродовал ее лицо, женщина буквально лишилась носа. Еще недавно шатенка надеялась на пластическую операцию, которая должна была вернуть ей привлекательность. Но, как признавалась бывшая жена Аршавина, врачи ничем не могут ей помочь. Она неоперабельна.

"Я поймала себя на мысли, что на пятой скорости доделываю дела, чтобы детям было хорошо. Успела снять дом, который им нравится, подарила ротвейлера. Я буду очень скучать по своим клевым детям. От этого я плачу. Я устала болеть, дети тоже устали от такой жизни, но они борются", - пишет умирающая многодетная мать.

Она винит в своих бедах Аршавина. "Моего лица нет. Раньше я была красивой и счастливой, но сейчас стараюсь тоже радоваться жизни. В обрыв меня столкнуло чертовское создание, оно меня сломало, лишило всего", - делилась 39-летняя Алиса.