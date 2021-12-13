Измученная болезнью экс-жена Андрея Аршавина нанесла удар по его семье

Экс-жена Андрея Аршавина Татьяна.

Бывшая жена Андрея Аршавина выиграла суд у экс-свекрови. Мама футболиста Татьяна Аршавина требовала с Алисы Казьминой 1 920 000 рублей и проценты в размере 36 150 рублей 59 копеек. Однако пенсионерке отказали в удовлетворении иска.

Районный суд Санкт-Петербурга встал на сторону Алисы Казьминой, рассматривая исковое заявление мамы Андрея Аршавина. Пенсионерка требовала с тяжелобольной женщины почти два миллиона рублей за проживание в своем особняке. Однако ничего не получит.

Роскошный дом, в котором бывшая невестка обосновалась после развода с футболистом, оформлен на Татьяну Аршавину. Алиса долгое время не хотела съезжать из коттеджа. И лишь недавно бывшая свекровь смогла выгнать Казьмину с тремя детьми со своей жилплощади.

Татьяна Ивановна сообщила, что ее сын платит бывшей жене алименты в размере 300 тысяч рублей. По мнению пенсионерки, этих денег хватит на то, чтобы Алиса смогла снять квартиру.

Напомним, Андрей Аршавин и Алиса Казьмина поженились в сентябре 2016 года. В феврале 2017-го у них родилась дочь Есения. Летом 2019 года супруги развелись. Алиса требовала с Аршавина 4,5 миллиона рублей в месяц. Два миллиона на содержание общей дочки Есении и 2,5 миллиона на содержание самой себя.

В начале 2021 года стало известно о том, что Алиса тяжело больна. У нее развился тяжелый аутоиммунный некроз, сказавшийся на ее внешности. У измученной дикими болями женщины провалился нос и перекошено лицо. Ей сделали несколько серьезных операций, однако ситуацию они не улучшили. Алиса побывала в коме, говорит, что у нее сепсис. Многодетная мама сокрушается, что сейчас она неоперабельна. "Моя жизнь похожа на край обрыва. Я в полном бессилии и отчаянии. Мне даже говорить больно: и физически, и морально", - признавалась несчастная.

Сейчас она продолжает борьбу за жизнь. Единственное, что дает женщине силы в сложившейся ситуации, - это трое ее детей. "Я поймала себя на мысли, что на пятой скорости доделываю дела, чтобы детям было хорошо. Успела снять дом, который им нравится, подарила ротвейлера. Я буду очень скучать по своим клевым детям. От этого я плачу. Я устала болеть, дети тоже устали от такой жизни, но они борются", - заключила бывшая жена футболиста.