Врач разоблачил тяжелобольную экс-жену Андрея Аршавина

Бывшая супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина. Фото: СОЦСЕТИ

Бывшая жена Андрея Аршавина в январе 2021 года объявила о том, что борется с аутоиммунным некрозом. По словам Алисы Казьминой, она перенесла шесть операций, побывала в коме, говорит, что у нее сепсис. В настоящее время измученная дикими болями женщина практически лишилась носа. Многодетная мама сокрушается, что сейчас она неоперабельна. Меж тем пластический хирург Владимир Плахотин заверил, что нос у экс-супруги футболиста провалился после множества пластических операций.

"Если бы у нее был аутоиммунный некроз, она бы умерла уже. Это когда своя иммунная система тебя убивает. А у нее проблемы с носом, она несколько раз его оперировала. В результате многих операций нарушилось кровоснабжение, нарушилось питание тканей", - огорошил признанием пластический хирург Владимир Плахотин.

По его словам, многократное хирургическое вмешательство часто приводит к некрозам. Суть процесса не в том, что ткань разваливается на ровном месте.

"Из-за того, что ее часто разрезают и сшивают, образовался сильный фиброз. Кровь перестает поступать к некоторым зарубцевавшимся участкам. Не получая с ней питательных веществ, клетки на этих участках гибнут. Это она говорит про себя: «Аутоиммунные какие-то некрозы». Да у нее детей бы никогда не было, господи! Бред какой-то она несет и все!" - цитирует пластического хирурга Пятый канал.

В свою очередь, коллега Плахотина полагает, что вернуть прежнюю внешность бывшей жене Андрея Аршавина не удастся. "Точный диагноз Алисы нигде не озвучивается. Можно предположить, что речь идет о гранулематозе Вегенера. Это заболевание характеризуется воспалением стенок мелких и средних кровеносных сосудов. Оно относится к системным некротизирующим васкулитам, приводящим к дефектам тканей", - поведала кандидат медицинских наук Амина Кибишева.

Специалист отметила, что если речь идет о гранулематозе Вегенера, то прогнозировать состояние больного невозможно. "Вопрос о возможности проведения операции у Алисы зависит лишь от истинной причины, которая привела к обезображиванию ее носа. Если это действительно аутоиммунное заболевание, то возможность восстановительного лечения сходит на нет. В этом случае, к сожалению, шансов вернуть красивое лицо у Алисы нет",- цитирует врача сайт mk.ru.

Отметим, Алиса Казьмина продолжает борьбу за жизнь. Единственное, что дает женщине силы в сложившейся ситуации, - это трое ее детей. "Я поймала себя на мысли, что на пятой скорости доделываю дела, чтобы детям было хорошо. Успела снять дом, который им нравится, подарила ротвейлера. Я буду очень скучать по своим клевым детям. От этого я плачу. Я устала болеть, дети тоже устали от такой жизни, но они борются", - заключила бывшая жена Андрея Аршавина.