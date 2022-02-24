Рубль пошел вниз, нефть - вверх на фоне спецоперации России в Донбассе

Курс рубля обрушился в ответ на начало военной спецоперации на Украине. Фото: REUTERS

Ситуация серьезная, и сейчас явно не время для победных реляций и радостных рапортах. Начало специальной военной операции моментально отразилось на том секторе экономики, который привычно называть финансовыми рынками. Мосбиржа закрыла торги после падения индексов до максимально допустимых в течение торговой сессии значений. О возобновлении торгов будет объявлено дополнительно.

Упал и рубль. Некоторые даже объявили, что он рухнул. Курс сдвинулся с отметки 78 с копейками за бакс до 84-х рублей. Но и это лишь рыночная спекулятивная реакция, поскольку, по большому счету, в российской экономике ничего не изменилось. И модно предположить, что рубль, как упал, так и отожмется в какой-то степени.

А вот Росавиация временно прекратила работу нескольких аэропортов на юге России. И понятно, что это связано именно с проводящейся сейчас операцией. Решением Росавиации временно приостановлена работа аэропортов Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орёл, Курск, Воронеж, Симферополь. Основания для этого понятны. Прилетающие и вылетающие из них самолеты могут быть доступны в качестве целей для средств украинской ПВО, на вооружении которой есть ЗРК С-300. Кроме того, из зоны посадки/взлета по самолетам могут работать ДРГ Украины, вооруженные ПЗРК. Конечно, в том случае, если они сумели просочиться. Гарантий, что этого не произошло нет, и лучше в этой ситуации перестраховаться.

А вот мировые рынки отреагировали на операцию России вполне предсказуемо. Нефть по фьючерсным сделкам на апрель подорожала уже до 100 долларов за баррель, и это может оказаться вовсе не предельным значением. Несомненно, вырастет сегодня и цена на газ на биржевых сделках с поставкой на все тот же апрель.

Но ничего сверхъестественного пока не произошло. Все примерно в тех же рамках допустимого, как и масштаб санкций, введенных Западом против России за признание ДНР и ЛНР.

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