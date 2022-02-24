Что происходит на бирже и что делать с деньгами после начала военной операции в Донбассе

Инвесторы рассказали о ситуации на российской бирже из-за ситуации в Донбассе Фото: Shutterstock

«Рынки проснулись в новой реальности». Так охарактеризовал ситуацию один инвестиционный аналитик. Реальность оказалась кроваво-красной. Именно так обозначается снижение котировок на финансовых рынках. Вот что происходит по состоянию на 11:30 четверга по московскому времени:

Рубль

Падение составляет по 6 – 7% к доллару и евро. Единица американской валюты торгуется по 87 рублей, единица единой европейской – по 97 рублей. Центробанк впервые с 2014 года объявил о том, что начинает проводить валютные интервенции. То есть, продает доллары из резервов, чтобы сбалансировать курс национальной валюты. Это помогло остановить дальнейшее ослабление рубля. Как будет дальше – посмотрим.

Акции

- Это резня бензопилой, - сказал мне один из трейдеров очень упавшим голосом.

Индекс Мосбиржи рвется к минимумам 2014 года, когда был первый украинский кризис, связанный с присоединением Крыма и санкциями Запада. Котировки в среднем падают на 40%. Такого падения не было даже во время мирового кризиса в 2008 – 2009 годах. Как объясняют трейдеры, это связано и с паникой на бирже, и с техническими нюансами торгов. При резком падении брокеры начинают автоматически продавать ценные бумаги тех инвесторов, которые торговали с кредитным плечом. Это еще сильнее разгоняет движение котировок вниз.

Кроме того, некоторые спекулянты стали пытаться заработать на падении, выставляя так называемые «короткие» заявки. Другими словами, стали играть на понижение. В 11 утра ЦБ запретил «короткие» продажи. А чуть позже Мосбиржа приостановила торги.

- В новейшей истории российского фондового рынка еще не было столь существенного снижения. Основная причина происходящего - бегство от рисков на фоне эскалации геополитического аспекта. Пока дипломаты и политики не сядут за стол переговоров, рынок останется в «красном», - считает Владислав Силаев, трейдер УК «Альфа-Капитал».

Нефть и золото

На этом фоне резко растут котировки нефти и других сырьевых товаров – в среднем на 3 – 5%. Баррель «черного золота» стоит $102. Дорожают почти все металлы и сельхозтовары. Это связано с опасениями, что военная операция на Донбассе может привести к снижению поставок сырьевых товаров из России и Украины. Золото поднимается к пиковым значениям середины 2020 года – почти $2000 за тройскую унцию (31,1 грамма).

Эксперты в эфире Bloomberg пророчат, что цены на нефть и газ могут еще подняться на 10 – 15%, потому что Россия играет важную роль в обеспечении Европы энергоресурсами. Это принесет дополнительные ресурсы в российский бюджет.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что делать с деньгами?

Большинство экспертов пока не понимают, как именно будет развиваться ситуация дальше. Уровень непредсказуемости запредельный. Поэтому лучшая тактика сейчас – не дергаться. Все, что упало, уже упало. А поднимать пока рано.

- Я рекомендовал бы сегодня поменьше суетиться. Да, сегодня весь день мы будем говорить об экономике и рынках. Но, как мы знаем, «и это тоже пройдет». Ну а рынки… они достаточно циничны. Это тоже нужно понимать, - говорит Евгений Коган, инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики.

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