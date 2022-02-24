Вячеслав Володин: Украина должна стать свободным и независимым государством

Вячеслав Володин выступил с речью в зале заседаний Парламента Никарагуа Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Пока одни страны устраивают антироссийскую истерику из-за нашей операции по денацификации Украины — другие, наоборот, принимают делегацию из Москвы как самых почётных гостей.

На второй день рабочей поездки по странам Карибского региона Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с речью в зале заседаний Парламента Никарагуа. Приводим полностью один из её фрагментов — где спикер объяснил центрально-американским депутатам мотивы, по которым Россия начала миротворческую операцию у своих юго-западных границ:

— 8 лет назад на Украине произошёл государственный переворот. К власти пришли олигархи и националисты. Страна утратила свой суверенитет. США фактически оккупировали Украину. Американские советники были назначены во все органы власти. Но, что самое плохое и опасное, — Украина стала накачиваться оружием.

Все эти годы Киев, игнорируя Минские соглашения, реализовывал политику геноцида в отношении жителей Донбасса. Которые перед киевской властью были виноваты лишь в одном: хотели говорить на одном языке в школах [с Россией], хотели, чтобы выполнялись и гарантировались их права и свободы.

Вместо того, чтобы провести диалог с ними, украинская власть боролась — боролась с гражданами своей страны, используя тяжёлые вооружения. [Имели место] тысячи раненых и убитых! Люди вынуждены были бежать, бросая родные места, свои дома.

Решение нашего президента Владимира Владимировича Путина о проведении миротворческой операции призвано предотвратить гуманитарную катастрофу и полномасштабную войну.

Гражданам Украины не надо бояться миротворческой операции — она направлена исключительно на демилитаризацию. Украина должна стать свободным и независимым, демократическим, мирным государством: освободившись от антинародного режима с националистической идеологией, начать развиваться в интересах своих граждан.

А НАТО нельзя решать вопросы безопасности своих участников за счёт безопасности других, — подвёл итог Володин.

Ранее, как писала KP.RU, в первый день своей карибской поездки Председатель Государственной Думы возложил венок к Мемориалу советскому Воину-интернационалисту на Кубе.

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