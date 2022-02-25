Русская интеллигенция изошлась в извинениях за спецоперацию, но молча наблюдала за страданиями Донбасса

Участница антивоенного протеста в Москве плачет на улице. Фото: REUTERS

Русская интеллигенция - это вот. Так получилось, извините. Особенно трогает в очередной раз, как много повсюду бродит избирательных, с мужскими признаками, пацифистов, задыхающихся от волнения - так что мужскую роль приходится брать на себя русской женщине.

Режиссёр Алена Полунина:

«Дорогие, талантливые, красивые. Зачастую очень хорошие люди в жизни.

Что с вами происходит. Что же с вами происходит.

Вы изошлись в извинениях. Не верю своим ушам. У вас было восемь сука лет разобраться в вопросе.

Какое простите?

Режиссёр Алена Полунина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Да, риторический уже вопрос, где были ваши извинения убитым, покалеченным, разоренным людям Донбасса, когда Украина начала карательную операцию, АТО, на Востоке?

Я помню только "сами виноваты", "нечего было хотеть в Россию", и, конечно, ставшее мемом "это другое".

Почему ваш "*** войне" оказался столь избирательным?

Восемь лет этого зазеркалья в отечественных соцсетях. Восемь лет одобрения безнаказанно резвящимся на костях подонков из Рады и нацбатов.

Восемь лет бессильного наблюдения как узаконенный геноцид одобряют "лучшие люди".

Восемь лет слушать инфантильную "пацифистскую" чушь, оправдывать чужие заблуждения неинформированностью, артистической эмоциональностью, влиянием среды, и бесконечно, бесконечно принимать как факт то, что все мы разные и мнения разные, и даже правды -- разные тоже: такова участь настоящего либерала. Кажется, тест на истинный либерализм был пройден.

Но, бог мой, как это чертовски всё было больно.

И вот происходит то, что происходит. Весенний ветер. Колесо большой Истории вертанулось. Со скрипом, зловеще и мощно. Но логично и ожидаемо.

И снова: Ах, простите!

Где было, где есть ваше простите той старухе с парализованными ногами, ютящейся в ледяном, как склеп, подвале?

2016 год, сверху -- весна малороссийская ослепительная и обстрел укрбатов. А внизу, под землей, в могильном холоде, старуха. Я думала, она немая. Сошедшая с ума от горя и старости. Но вдруг она подняла глаза в камеру: "Я девочкой пережила войну с немцами. Но я и представить не могла, что нас когда-то будет убивать Украина".

К сожалению, она была в ясном рассудке».

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