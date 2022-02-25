"Хочу снова выйти замуж": Любовница экс-главы Раменского района перед гибелью делала привороты

Руны, заговоры на приворот, заговоры от порчи и фотографии были изъяты из комнаты убитой 39-летней Евгении Исаенковой.

Руны, заговоры на приворот, заговоры от порчи и фотографии были изъяты из комнаты убитой 39-летней Евгении Исаенковой.

На фото - она со своим любовником Андреем Кулаковым (на тот момент он занимал пост главы Раменского района), отдельно - фото его законной супруги Юлии Кулаковой.

Следствие считает, что в мае 2019 года Исаенкову убил Кулаков: она могла требовать, чтоб он бросил семью и ушел к ней, а он вместо этого задушил ее.

Так это или нет, судить предстоит присяжным. Пока что на заседаниях постепенно восстанавливают все хитросплетения их отношений.

Еще в 2014 году Евгения Исаенкова подозревала, что с Андреем Кулаковым они ссорятся из-за магического вмешательства его жены: различные "сведущие бабушки" говорили ей о порче, которую "насылает" та, что рядом с ее мужчиной. По иронии судьбы, в аналогичных манипуляциях Исаенкову подозревала Юлия Кулакова.

Следствие считает, что в мае 2019 года Исаенкову убил Кулаков. Фото: Игорь Иванко/АГН "Москва"

Кулаков и Исаенкова ссорились, расходились, мирились - и так 6 лет подряд, пока его любовница не была убита.

А после ее смерти в вещах нашлась бумага, написанная, судя по всему, самой Евгенией Исаенковой:

"Я хочу, чтобы у моих родных и близких было крепкое здоровье, - говорится в ней. - Чтобы у меня была хорошая и дружная семья. Я хочу снова выйти замуж. Хочу, чтобы моим мужем был Андрей Кулаков, чтобы мы жили дружно и чтобы у нас родился здоровый и умный ребенок. Чтобы у нас был достойный доход и интересная работа. Чтобы у нас с семьей все было хорошо".

Также следователи обнаружили записку, обращенную к Евгении? Был ли ее автором Андрей Кулаков? Возможно.

"Женя, моя хорошая, я больше всего на свете всего боюсь, что ты скажешь: зачем мне все это надо? Но я люблю тебя. И все будет хорошо, я тебе обещаю"

Кто стал виновником гибели женщины, которая мечтала о счастливой семейной жизни, сейчас разбирается суд. Андрей Кулаков утверждает, что Евгению Исаенкову не убивал - он жить без нее не мог. Сейчас он живет за решеткой в ожидании вердикта присяжных.

Мы следим за развитием событий.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Дочь убитой Евгении Исаенковой об отношениях матери с экс-главой Раменского района: "Я слышала, как мама кричала, что он увиливает"

Дочь убитой Евгении Исаенковой упала в обморок на заседании суда (подробности)