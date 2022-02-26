«Я хочу, чтобы этим мужем стал Андрей Кулаков»: перед своей смертью любовница экс-главы Раменского района пыталась приворожить его магическими рисунками

Исаенкову убили в ночь с 1 на 2 мая 2019 года

- Она чувствовала угрозу, хотела защититься от кого-то, кто пытался воздействовать на нее или ее семью, - говорит специалист по рунической магии Ольга Мустафина, в интернете она больше известна под ником Олечка 77.

Именно Олечка 77 создала рунический став, который многократно повторяется в бумагах Евгении Исаенковой - любовницы экс-главы Раменского района Андрея Кулакова. Этот и другие рисунки обнаружили в ее комнате при обыске в июне 2019 года.

Но рунические обереги женщине не помогли.

Исаенкову убили в ночь с 1 на 2 мая 2019 года (ей было 39 лет). Тело нашли пару дней спустя в ее же машине, брошенной на пустыре. Женщину задушили.

Следователи считают, что это мог сделать ее любовник – Андрей Кулаков (сейчас ему 47), свою версию они подкрепляют данными экспертиз: следы его ДНК и спермы обнаружены в автомобиле и на белье погибшей. Кулаков вину отрицает, регулярно напоминает о том, что у него есть алиби, а, кроме его следов, в машине Исаенковой нашли немало мужской «неопознанной» ДНК.

15 ноября 2021 года бывшего главу Раменского района оправдали, но дело отправили на пересмотр, так как у одной из присяжных нашлась внучка с судимостью. Сейчас повторный процесс идет в Подольске. Новый приговор Александру Кулакову должны вынести в марте. А пока всплыли «магические ритуалы» Исаенковой.

ЧТО ЗА ДИЧЬ?

Исаенкова окончила Московский государственный областной университет по специальности «Менеджмент организации». Занимала пост зампредседателя Общественной палаты Раменского района, параллельно помогала создавать положительный имидж администрации района и лично его главе – Андрею Кулакову, вела его соцсети. Активная, продвинутая, сильная. Ее сравнивали с Шерон Стоун. И вдруг такая дичь – «бабкины» заговоры, магические круги.

Новый приговор Александру Кулакову должны вынести в марте Фото: Александра БУДАЕВА

И все же вся эта «хиромантия» показывает – в каком состоянии была Исаенкова в последний год жизни. И в последний год нервного, порой отчаянного, но очень страстного романа с Андреем Кулаковым. Шесть лет они то сходились, то расходились, она собиралась разводиться с мужем, он обещал уйти от жены, но при этом тщательно скрывал от законной супруги связь с Евгенией.

ОТ МОРОКА И НАВАЖДЕНИЯ

Чего же добивалась Исаенкова с помощью магии?

Как заявляет Ольга Мустафина, рунический став – это комбинация рун, магическая фраза, которая призвана повлиять на судьбу человека. Один из них Исаенкова, очевидно, использовала многократно: его небольшие изображения распечатаны на листе формата А4 так, чтобы можно было их отрезать по мере необходимости

Фото: Александра БУДАЕВА

- Это став очищающий – от морока, наваждения, влияния, - объясняет Ольга Мустафина. – Однако все зависит от мастерства: если человек дилетант, то сколько бы раз он ни писал оговор к этому ставу, толка не будет.

ЧЕГО ЖЕЛАЛА

Оговор – это намерение, некоторое желание, которое произносится человеком, затем рунический став активируется. По словам Мустафиной, чем четче желание и продуманнее – тем эффективнее, чем больше в оговоре желаний – тем меньше вероятность достичь успеха. Оговоров в комнате Евгении Исаенковой найдено немало. В одном она пытается снять некий негативный блок, который мешает перспективе создать крепкую семью с любимым – Андреем.

В другом перечисляет: «Я хочу, чтобы у всех моих родных и близких было крепкое здоровье. Чтобы дочка была счастлива, училась хорошо, и чтобы все у нее было замечательно. Я хочу снова выйти замуж. Чтобы у меня был любящий и любимый муж. Я хочу, чтобы этим мужем стал Андрей Кулаков. Чтобы мы с ним жили долго и счастливо. Чтобы у нас родился ребенок – здоровый и умный. Я хочу, чтобы моя семья жила в достатке и ни в чем не нуждалась. Чтобы имели доход и интересную работу. Я хочу, чтобы у нас с семьей все было хорошо».

Есть и другие записи, но они сделаны неразборчиво – будто в спешке. Но имя любимого фигурирует практически во всех.

- Оговор уточняет действие рунной формулы, именно поэтому его произносят в момент начертания рун, - объясняет рунолог Дмитрий Черкашин. - Оговоры как бы указывают рунам важные для человека вещи, подкладывая подушку безопасности. Это делается не для силы, а чтоб «не сработало не так».

КАК ДОБИВАЛАСЬ СВОЕГО

Для защиты у Исаенковой была еще одна формула – чуть попроще, так называемый универсальный щит: «турисаз тейваз турисаз».

Фото: Александра БУДАЕВА

По мнению Исаенковой, он используется для защиты от негативной энергии, от энергетического вампиризма. Его легко найти в интернете. А вот остальные изображения, которые использовала Евгения Исаенкова, вероятно, взяты со специализированных форумов, или изготовлены на заказ.

Посмотрев остальные руны, изображения которых обнаружили следователи, специалисты предположили, что, возможно, защищаться погибшей пришлось от супруги Андрея Кулакова – Юлии.

- Судя по рунам, которые присутствуют во втором ставе, возможно, речь идет о привороте, - рассуждает Ольга Мустафина. – Несколько рун можно использовать в разных целях, и тогда их значение может меняться. В данном случае, они могли «ломать» волю мужчины. Тогда понятно, зачем ей первый защитный став: часто женщины, воздействуя на любовника, боятся ответа от его жены, поэтому заранее защищаются от нее.

Фото: Александра БУДАЕВА

О многогранном значении второго става говорит и рунолог Дмитрий Черкашин:

- Он не из числа распространенных. По ощущениям, эта конструкция представляет собой что-то типа «зеркала воздаяния» - возврата негатива обидчику, точнее мог бы сказать его автор, если бы мы его знали.

Против кого ворожила Евгения, тоже неизвестно. Но понятно, насколько сильно, доходя до мании, хотела она привязать к себе любимого человека. В машине, где нашли тело Евгении, была иконка святого Киприана - это бывший чернокнижник, который принял веру ради любимой и они вдвоем стали защищать от черной магии верующих.