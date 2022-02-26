Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика
Эксклюзив kp.rukp.ru
26 февраля 2022 16:51

Кто возглавит временное правительство Украины

Ряд западных изданий считает, что руководить им будет бывший народный депутат Украины и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев. И к этому есть все предпосылки
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
Комментарии (237)Комментарии (237)(237)
Западные СМИ называют Олега Царева главой переходного правительства на Украине после завершения российской спецоперации.

Западные СМИ называют Олега Царева главой переходного правительства на Украине после завершения российской спецоперации.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ряд западных СМИ, в том числе и британская Financial Times называют именно Олега Царева главой переходного правительства на Украине после завершения российской спецоперации. Журналисты ссылаются на свои источники в кругах, близких к политику.

Тем временем сам Царев, похоже, сейчас действительно на Украине. «Я на Украине. Киев будет свободен от фашистов!» - написал Царев в 6:21 утра 24 февраля. То есть сразу же после исторического обращения Владимира Путина к народу, и соответственно начала спецоперации.

Более того, в следующих постах политик намекает, что на территорию Украины уже прибыли те, кто могли бы руководить страной:

«Главная ошибка Зеленского - что он так и не исполнил свои предвыборные обещания.

Как я предупреждал несколько дней назад - это значит, что на смену ему придут люди, которые смогут их исполнить. И они уже пришли. Мы здесь. Украина будет мирной и свободной!»

Чуть позже он объяснил и почему так редко выходит на связь. По словам политика, это чтобы лишний раз не показывать свое местоположение: «Я жив и здоров. Я на Украине. Мобильный интернет включать нельзя, и даже со спутниковым модемом выходить в эфир пока опасно». И добавляет - «Победа уже неизбежна. Украина будет свободна и денацифицирована».

Не сомневается в победе и супруга Олега Царева, только высказала ему недовольство, что эту победу приходится ждать так долго: «Набрал жену. Говорю, что у меня все хорошо. Она мне отвечает - а я и не сомневалась. Говорит - долго возитесь там, за шесть часов должны были закончить», - написал он в телеграмм-канале.

По неподтвержденным данным, Олег Царев движется в группе, которая вошла на Украину с территории Крыма и направляется на Мариуполь и Днепр (бывший Днепропетровск). Именно на полуострове он находился в последнее время, а на востоке Украины у него корни.

В конце января мы беседовали с Олегом Царевым в эфире Радио «Комсомольская правда». Тогда на вопрос «если война начнется, как она будет протекать?» Он ответил так: «Вот это, уверен, будет легко и просто. А вы думаете, только я так считаю? Они сами так считают. Почему США и Британия проводят в Украине курсы по партизанской войне? А Киевские власти раздают оружие? Потому что они понимают: регулярная армия рассыплется моментально. Как было в Мариуполе в 2014-м. Когда услышали, что идет ополчение, всё бросили и оставили абсолютно пустой город. Когда начинают бежать, бегут все. Хаос и паника. Главное – ввести бесполетную зону над Украиной, чтобы все эти воры, проходимцы, у которых руки в крови, не успели сбежать.»

Уже тогда - 25 января - политик предсказал, что украинские власти будут раздавать оружие населению, как это делают сейчас в Киеве и Одессе. Сбылись и слова о «бесполётной зоне», когда российские ВКС полностью нейтрализовали и украинские ПВО и авиацию, и сейчас безраздельно господствуют в воздухе.

Стоит отметить, что в 2014 году Царев уже баллотировался в президенты Украины, но тогда снял свою кандидатуру. После этого он был избран главой парламента Новороссии.

Олег Царев родом из Днепропетровска. Был народным депутатом Украины в 4-х созывах и замглавой фракции Партии регионов в Верховной Раде. Во время событий русской весны перешел на стороны непризнанных республик.

КТО ЕЩЕ МОЖЕТ ВСТАТЬ У РУЛЯ

Есть еще несколько фамилий, которые по мнению экспертов могут возглавить временное правительство на Украине. Но точно договоренности с Россией будет подписывать не Зеленский, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» писатель Станислав Белковский.

- Думаю он и сам захочет уйти в отставку, - говорит эксперт. - Может, будет повторение сценария 2014 года, когда после самоустранения президента, исполняющим обязанности становится спикер парламента. А им может стать один из депутатов от фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь», то есть, главная и единственная на сегодня пророссийская фракция украинского парламента. Например, Юрий Бойко – это бывший вице-премьер по энергетике, хотя он не самая главная величина в этом движении. Но Юрий Бойко – официальный кандидат, поэтому он как приоритетный кандидат должен рассматриваться.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная операция на Украине 26 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в режиме прямой онлайн-трансляции собирает последние новости о военной спецоперации России в Донбассе на 26 февраля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что происходит на Украине: ответы на 10 главных вопросов

Спецкор kp.ru Александр Коц объяснил, почему Россия выбрала именно такую тактику спецоперации, и что будет с Украиной дальше (подробности)

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: НовостиУкраинский кризис