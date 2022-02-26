Кто возглавит временное правительство Украины

Западные СМИ называют Олега Царева главой переходного правительства на Украине после завершения российской спецоперации. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ряд западных СМИ, в том числе и британская Financial Times называют именно Олега Царева главой переходного правительства на Украине после завершения российской спецоперации. Журналисты ссылаются на свои источники в кругах, близких к политику.

Тем временем сам Царев, похоже, сейчас действительно на Украине. «Я на Украине. Киев будет свободен от фашистов!» - написал Царев в 6:21 утра 24 февраля. То есть сразу же после исторического обращения Владимира Путина к народу, и соответственно начала спецоперации.

Более того, в следующих постах политик намекает, что на территорию Украины уже прибыли те, кто могли бы руководить страной:

«Главная ошибка Зеленского - что он так и не исполнил свои предвыборные обещания.

Как я предупреждал несколько дней назад - это значит, что на смену ему придут люди, которые смогут их исполнить. И они уже пришли. Мы здесь. Украина будет мирной и свободной!»

Чуть позже он объяснил и почему так редко выходит на связь. По словам политика, это чтобы лишний раз не показывать свое местоположение: «Я жив и здоров. Я на Украине. Мобильный интернет включать нельзя, и даже со спутниковым модемом выходить в эфир пока опасно». И добавляет - «Победа уже неизбежна. Украина будет свободна и денацифицирована».

Не сомневается в победе и супруга Олега Царева, только высказала ему недовольство, что эту победу приходится ждать так долго: «Набрал жену. Говорю, что у меня все хорошо. Она мне отвечает - а я и не сомневалась. Говорит - долго возитесь там, за шесть часов должны были закончить», - написал он в телеграмм-канале.

По неподтвержденным данным, Олег Царев движется в группе, которая вошла на Украину с территории Крыма и направляется на Мариуполь и Днепр (бывший Днепропетровск). Именно на полуострове он находился в последнее время, а на востоке Украины у него корни.

В конце января мы беседовали с Олегом Царевым в эфире Радио «Комсомольская правда». Тогда на вопрос «если война начнется, как она будет протекать?» Он ответил так: «Вот это, уверен, будет легко и просто. А вы думаете, только я так считаю? Они сами так считают. Почему США и Британия проводят в Украине курсы по партизанской войне? А Киевские власти раздают оружие? Потому что они понимают: регулярная армия рассыплется моментально. Как было в Мариуполе в 2014-м. Когда услышали, что идет ополчение, всё бросили и оставили абсолютно пустой город. Когда начинают бежать, бегут все. Хаос и паника. Главное – ввести бесполетную зону над Украиной, чтобы все эти воры, проходимцы, у которых руки в крови, не успели сбежать.»

Уже тогда - 25 января - политик предсказал, что украинские власти будут раздавать оружие населению, как это делают сейчас в Киеве и Одессе. Сбылись и слова о «бесполётной зоне», когда российские ВКС полностью нейтрализовали и украинские ПВО и авиацию, и сейчас безраздельно господствуют в воздухе.

Стоит отметить, что в 2014 году Царев уже баллотировался в президенты Украины, но тогда снял свою кандидатуру. После этого он был избран главой парламента Новороссии.

Олег Царев родом из Днепропетровска. Был народным депутатом Украины в 4-х созывах и замглавой фракции Партии регионов в Верховной Раде. Во время событий русской весны перешел на стороны непризнанных республик.

КТО ЕЩЕ МОЖЕТ ВСТАТЬ У РУЛЯ

Есть еще несколько фамилий, которые по мнению экспертов могут возглавить временное правительство на Украине. Но точно договоренности с Россией будет подписывать не Зеленский, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» писатель Станислав Белковский.

- Думаю он и сам захочет уйти в отставку, - говорит эксперт. - Может, будет повторение сценария 2014 года, когда после самоустранения президента, исполняющим обязанности становится спикер парламента. А им может стать один из депутатов от фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь», то есть, главная и единственная на сегодня пророссийская фракция украинского парламента. Например, Юрий Бойко – это бывший вице-премьер по энергетике, хотя он не самая главная величина в этом движении. Но Юрий Бойко – официальный кандидат, поэтому он как приоритетный кандидат должен рассматриваться.

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