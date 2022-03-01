Американский режиссер: российская армия идет по Украине на цыпочках

В сети появился видеоролик американского писателя, режиссера и кинопродюсера. Очевидно, что Гонсало Лира Лопес оказался в Киеве накануне российской спецоперации не случайно. Фото: www.youtube.com

В сети появился видеоролик американского писателя, режиссера и кинопродюсера. Очевидно, что Гонсало Лира Лопес оказался в Киеве накануне российской спецоперации не случайно. Очевидно, что он готовит свое новое документальное кино. Его мнение оказалось неожиданно отличным от тех, что сейчас распространяются на Западе. Но он реальный и беспристрастный очевидец тех событий, которые сейчас происходят в Киеве.

Вот, что заявил Гонсалио Лира: "Люди в США не понимают что происходит. Они продолжают твердить, что Россия терпит неудачу, и это чрезвычайно странный комментарий. Американский способ ведения войны — это войти и все разрушить. Уничтожить вышки сотовой связи, электросети, систему водоснабжения. Не сражаться, а все зачистить, уничтожить страну. США это делали в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Или пытались это делать. Но русские не хотят разрушать Украину, они не хотят ее уничтожать. Они хотят сохранить страну в целости и сохранности. И не хотят причинять вред гражданскому населению".

Действительно, американские операции по всему миру считаются самыми кровожадными, при этом достигается безопасность американских солдат. В 2016 году Пентагон нанес удар по городу Тохар на севере Сирии. Очередной раз ошибся целями и убил 120 мирных фермеров. Подобных нападений на счету американцев сотни. Чего только стоят расстрелы мусульманских свадеб в Афганистане с беспилотников, которые американские операторы принимали за собрание боевиков.

Российская операция по денацификации обратный пример. Пример тому, как отделить вооруженную агрессию и зло националистов, которые прячутся за спинами стариков, женщин и детей.

- Мы видим, что когда русские встречают сопротивление, они останавливаются, отступают и затем окружают. Они не хотят жертв, и люди, кажется, этого не понимают — не только среди гражданских, но и среди бойцов украинской армии. Поэтому не происходит масштабных битв с сотнями или тысячами жертв. Только стычки. Я бы сказал, что российская армия на цыпочках проникает на Украину. При том что российская авиация контролирует украинское небо. Поймите, это не Вторая мировая война. Современная российская армия не хочет трогать Украину и украинскую армию, потому что русские понимают: как только на Украине сменится политическое руководство, ей понадобится своя армия для защиты их государства, народа и земли, - говорит в своем обращении Гонсалио Лира, и повторяет, что если бы задачей русских была - война, он бы не мог сидеть в своей гостиничной комнате в центре Киева и "вещать по интернету свои мысли"….

Американский режиссер объясняет американцам суть операции как детям, что российские войска заняты уничтожением националистических батальонов, которые 8 лет уничтожали артиллерией тысячи мирных граждан на Донбассе. И теперь, когда эти убийцы из рядов украинских националистов продолжают стрелять, прячась от возмездия рядом с жилыми домами украинцев, Борис Джонсон и Джо Байден пытаются демонизировать русских, раскрашивая их как в комиксах Marvel в черные цвета.

"Все это очень наивно. Что меня больше всего беспокоит — особенно учитывая, что я все еще на Украине при действующем режиме, это то, что этот режим создает гуманитарный кризис. Зеленский как будто хочет, чтобы было больше жертв — его правительство раздает оружие гражданским, тысячи винтовок и боеприпасов. Если у вас нет военного опыта — с таким оружием вы можете стать чрезвычайно опасным для окружающих и для себя самого", - предупреждает Гонсалио Лира.

Он фактически сравнивает Зеленского с Саддамом Хусейном и Муаммаром Каддафи, которые также активно раздавали оружие во время вторжения американцев всем желающим. Диктаторы наивно полагали, что население будет их защищать. А население с ними довольно быстро и жестоко расправилось.

Нечего защищать и украинцам, которые последние 30 лет фактически донашивали доставшийся им от советского времени жилой фонд и инфраструктуру. На кадрах, которые поступают с Украины весь мир увидел всю убогость бытия в которую коррумпированное правительство Украины погрузило свой народ, а теперь еще и подвергло его гражданской войне и хаосу. Будем надеяться, что все это скоро закончится, а украинский народ получит право на независимое от Запада руководство.

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