Мишустин призвал иностранных инвесторов не уходить из России и рассказал о заморозке их активов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по повышению устойчивости экономики. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Власти временно ограничат иностранному бизнесу выход из российских активов. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на экономическом совещании во вторник.

- В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением. Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов, - сказал Мишустин.

Он призвал инвесторов, «вложившихся на нашу страну», работать и дальше.

- Уверен, что санкционное давление, в конце концов, спадет, и выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков, - заявил Мишустин.

Он отметил, что с рынка уйти легко, а вернуться - сложно, поскольку это место может быть занято кем-то другим. Напомним, ранее ряд западных компаний заявили о намерении избавиться от российских активов.

Как отметил Мишустин, власти готовы к диалогу с «конструктивно настроенными инвесторами».

- Мы по-прежнему рассматриваем иностранный бизнес как потенциальных партнеров, - сказал премьер.

Мишустин заявил, что возглавит оперативный штаб по противодействию санкциям. Его заместителями будут первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Власти намерены поддерживать российские компании, оказавшиеся под западными санкциями.

- Все решения по ним в конечном итоге призваны помочь тысячам наших граждан, которые работают в таких компаниях, - сказал глава кабмина.

Как рассказал Мишустин, правительство приняло решение выделить 1 триллион рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций.

Премьер сообщил, что основой российской экономики в новых условиях должно стать импортозамещение. Бизнес, который занимается проектами в этой сфере, получит государственную поддержку. Мишустин пообещал, что власти будут снимать административные барьеры и создавать максимально удобные условия для бизнеса, чтобы поддержать инвестиционные проекты. Поддержка также обещана малым и средним предприятиям, для них будут сохранены квоты по госзакупкам.

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