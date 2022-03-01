Ипотеку поставили на паузу. Но льготные жилищные кредиты под 7% все еще дают

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это еще одно последствие повышения ключевой ставки Центробанка. Она выросла в понедельник с 9,5% до 20% годовых. Напомним, ключевая ставка – это процент, под который ЦБ кредитует коммерческие банки. Деньги для них «дорожают», и потому они тоже поднимают ставки по кредитам. Причем очень быстро: потребительские займы наличными уже сейчас «стоят» от 30% годовых, а ипотека – от 18% годовых.

И если небольшие кредиты на короткое время еще есть смысл брать под такие ставки (когда очень нужны деньги и зарплата позволяет отдать долг), то ипотека фактически заморожена. Если брать миллионы рублей на много лет по такой ставке, то переплата будет просто гигантской.

Тем не менее возможность взять кредит по старым ставкам есть.

- В новых условиях цена на ипотеку изменится. Но льготные ипотечные программы продолжают действовать. Это и ипотека под 7%, и семейная, и дальневосточная, и сельская ипотека, - напомнил во вторник вице-премьер Марат Хуснуллин.

Напомним, семьи, в которых в 2018 году или позднее родился первый или последующий ребенок, имеют право на семейную ипотеку. Ставки по ней составляют не выше 6% годовых. Эта программа действует до конца 2023 года. Кроме того, до середины 2022 года действует программа льготной ипотеки. Кредит можно получить под 7% годовых или ниже (в зависимости от политики банка). Главное требование – квартира должна быть в новостройке, а максимальная сумма кредита – 3 млн рублей.

Правда, во многих банках приостановили выдачу любых жилищных кредитов – как рыночных, так и с господдержкой. На них даже не принимают заявки. Это объяснимо. В такой непредсказуемой ситуации никто не хочет выдавать крупные суммы на длительный срок. Как пояснили корреспонденту «КП» в одном из крупных банков, там ждут разъяснений от Минфина.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Не отменят ли льготные программы?

Государство компенсирует банкам разницу между рыночной и льготной ставками. На это выделены средства в бюджете – около 2,4 трлн рублей. Объем большой. Эти средства распределены между крупнейшими банками. Как ранее поясняли «КП» в Минфине, в случае исчерпания заложенных лимитов правительство выделит дополнительные средства. Правда, при нынешних ставках добавлять нужно будет прилично. Пойдут ли на это власти, большой вопрос. Пока лимиты в банках не исчерпаны. Возможность получить ипотеку с господдержкой еще есть. Но нужно просчитать собственные риски и выгоды. Во время предыдущих кризисов (в 1998-м, 2008-м и 2014 годах) безработица росла, а стоимость недвижимости падала и потом очень медленно поднималась.

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