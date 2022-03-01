Россия подняла ядерный щит

Ракетные комплексы "Ярс" сменили позиции и замаскировались. Фото: ТРК «Звезда», Алексей Иванов

Подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" Иркутского ракетного соединения сменили полевые позиции при отработке задач несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

Ракетчики совершили ночной марш со сменой полевых позиций, заняли новые позиции, выставили боевое охранение и замаскировались.

- В рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс", изменению боевого порядка крупногабаритной техники в сочетании с несением боевого дежурства на остановках и стоянках, - прокомментировали боевую учебу в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что во время совершения марша противодиверсионные формирования выполняют задачи по обнаружению, блокировке и ликвидации условных диверсантов, в том числе с использованием боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М", оснащенных беспилотными летательными аппаратами.

К учению с Иркутским ракетным соединением привлечено более 1 тысячи военнослужащих и задействовано около 100 единиц техники.

А четыре дня назад более ракетные комплексы "Ярс" покинули позиции у города Тейково Ивановской области и через Ивановскую, Владимирскую и Московскую области ушли в сторону Алабино.

Во время смены позиций российские ракетчики не только выполняют поставленные боевые задачи, но принуждают следящих за их передвижением политиков НАТО совершенствовать свои познания в географии. Другой информации снимки из космоса точно не дадут: отличить боевые комплексы от надувных трудно даже на выставке.

Напомним, две недели назад Минобороны опубликовало кадры пусков гиперзвуковых крылатых ракет и показало всему миру, как будет выглядеть применение стратегических наступательных сил России в ответно-встречном ударе. На видео можно увидеть запуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", крылатых ракет "Калибр" и "Искандер", гиперзвуковых ракет "Циркон", межконтинентальных баллистических ракеты "Ярс" и "Синева".

За работой стратегических ракетчиков из ситуационного центра Кремля в режиме реального времени наблюдали президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Министр обороны Сергей Шойгу в обращении к Владимиру Путину заявил, что "действия по нанесению гарантированного поражения противнику отработаны".

А в минувший понедельник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами России Владимиру Путину, что "в соответствии с его приказом, дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом".

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