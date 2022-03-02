Европа не понимала: как русские моряки побеждают турок, не имея сильного флота

Федор Федорович Ушаков участвовал в 43 морских боях. Не проиграл ни одного сражения

ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2, ЧАСТЬ 3, ЧАСТЬ 4

«Россия управляется напрямую Богом, иначе нельзя объяснить, как она до сих пор еще существует» - заявил в 18 веке генерал-фельдмаршал Христофор Миних, немец, поступивший на службу к нам и хорошо познавший бардак российский.

И правда же, всякий раз, когда Россия теряет силу, идет вразнос, и враги уже собираются ее порвать, Господь посылает нашему государству таких людей, которые не только спасают Родину, но и делают ее все более сильной. Один из таких людей адмирал Российского флота Федор Федорович Ушаков. Судьба этого человека почти мистическая. Победы, прославившие его, противоречат всем законам войны. Федор Федорович участвовал в 43 морских боях. Не проиграл ни одного сражения. Все победы одерживал малым числом убитых с нашей стороны, нанося при этом большой урон противнику. И не потерял ни одного корабля, ни один матрос, офицер под командованием Ушакова не попал в плен. Гениальный адмирал канонизирован Русской Православной Церковью и причислен к лику святых, как праведный русский воин.

Христофор Миних

Родился Федор Ушаков 13 февраля 1745 года в небогатой и набожной дворянской семье, в селе Бурнаково под Ярославлем. Его отец отставной сержант Преображенского полка, мама домохозяйка. Сызмальства будущий адмирал грезил морем, которого он пока и не видел. Играл в кораблики и с упоением слушая рассказы своего соседа - моряка еще Петровского флота. В 16 лет поступил учиться в Петербургский Морской шляхетский кадетский корпус, где, кроме тяжкой службы, царила дикая дедовщина. Как писал биограф Ушакова Ростислав Скаловский: «Заведение это ... без хорошего внутреннего порядка, без правильного преподавания наук и, главное, без должного наблюдения за нравственностью. Мышцы кадет были в постоянном упражнении для водворения прав сильного над слабым».

Чтобы не допускать смертоубийства, руководство корпуса назначало капралов - из числа наиболее сильных, авторитетных кадетов, которые бы могли разнять дерущихся. Был назначен капралом и кадет Ушаков, несмотря на его худобу и невысокий рост в 164 сантиметра. Следовательно, характер был у кадета уже стальной.

КАК УШАКОВ НАПУГАЛ ЦАРИЦУ

В 1766 году Ушаков закончил с отличием этот корпус и получил звание мичмана. Участвуя в своей первой русско-турецкой войне 1768-1774, скоро стал лейтенантом, а после его назначили командиром прамы (специальный артиллерийский корабль). Затем успешно командовал уже более мощными кораблями.

В августе 1780 года в биографии Ушакова случилось нечто анекдотическое. Его, боевого офицера, рожденного для баталий, направили командовать яхтой императрицы Екатерины Второй. Об этакой сладкой службе мечтали многие. Но Ушаков продержался здесь до первой царской прогулки и был уволен. А дело вышло так. Ровно в полночь, когда Екатерина уже спала, Ушаков приказал, не изменять морским традициям в угоду покоя императрицы, а, как положено, бить склянки, то есть, ударить в колокол. Перепуганная царица заметалась, приняв сие за беду. А Ушаков вернулся на свой военный флот.

В 1790 году Ушакова, отличившегося в боях за Крым с превосходящими нас морскими силами турок, назначают командующим всем Черноморским флотом. В том же году Федор Федорович изрядно побил более мощную, чем наша, турецкую флотилию, прибывшую с десантом к берегам Крыма. И обратил ее в бегство. Но догнать, уничтожить все турецкие корабли не удалось, так как они были более быстрыми и маневренными. В том же году Ушаков напал на внушительную турецкую эскадру у мыса Тендра. Это между Крымом и Одессой. Несмотря на то, что у турок было 1360 орудий против 836 русских, Ушаков опять одержал победу, уничтожив и повредив значимую часть кораблей противника.

Следующее удивительное сражение случилось в 1791 году у мыса Калиакрия (Болгария). Российская эскадра атаковала опять же превосходящих нас турок, имея в своем составе 15 линкоров, 2 фрегата и 19 малых судов. Всего 990 пушек.

Турецкие силы: 18 линкоров, 17 фрегатов и много мелких судов. Всего вооружения 1 500 - 1 600 пушек. К тому же на стороне турок береговая артиллерийская батарея. Турецкие корабли, как мы уже сказали, были более быстрыми и маневренными, так как Турции в корабельном деле помогали опытные французские инженеры.

Но Ушаков тогда, вопреки всем правилам морского боя, вклинился между берегом и османской эскадрой, прицельно стреляя по кораблям противника и по его береговым батареям. В очередной раз частично разбил, частично пустил турок в бегство.

Европа не понимала: как русские моряки побеждают турок, не имея сильного флота

ВОЕВАЛ НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ

Ни турки, ни европейцы никак не могли понять, как этому молодому адмиралу удается выигрывать все сражения малой силой и на устаревших тихоходных судах? Но объяснение простое: Ушаков набирал на флот только самых толковых, ловких матросов и офицеров. Дисциплина была строжайшая. Тренировал состав до седьмого пота. Особенно тренировал артиллеристов. Потому так смело атаковал грозного неприятеля, зная, что артиллеристы не промахнутся, парусники ловко и быстро выставят паруса как надо. К тому же сам Федор Федорович был моряком очень грамотным. Он быстро просчитывал розу ветров как для себя, так и для противника. Максимально использовал для маневров любую погоду.

Победа у мыса Калиакрия еще не самая громкая в череде побед нашего адмирала. Куда более удивительным событием станет взятие Ушаковым неприступного, как считали французы, острова-крепости Корфу, где засел большой наполеоновский гарнизон. Имея превосходящие силы, тем более, в обороне, французские военные изначально лишь посмеялись над «сумасшедшим русским адмиралом, обреченным на полное поражение». Но судьба опять распорядилась иначе. Об этой истории и других подвигах Федора Ушакова читатели могут узнать более подробно из увлекательных лекций Владимира Мединского на радио «Комсомольской правды» по данной ссылке.

А мы с интересом изучим читательские мнения на форуме под этой колонкой.