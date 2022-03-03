Вскрылась постыдная правда о тяжелобольном Андрее Данилко

Андрей Данилко Фото: скриншот

Андрей Данилко, известный поклонникам по образу Верки Сердючки, несколько лет борется с тяжелой болезнью. Свой диагноз он не раскрывает, говорит лишь о том, что недуг сильно отразился на его внешности - артист сильно располнел и неважно выглядит. Вокалист давно не дает больших концертов, однако за приличный гонорар выступает на закрытых вечеринках. А иногда делает и скандальные заявления в адрес россиян, не гнушаясь зарабатывать в России.

Не так давно соцсети облетело видео сорвавшегося в истерику Андрея Данилко. Украинский артист, известный как Верка Сердючка, выдал оскорбительный спич в адрес России, используя матерную лексику. Хамские высказывания звезда эстрады сделал на русском языке.

А чуть ранее Данилко учинил "бандеровскую провокацию", публично исполнив песню, прославляющую Степана Бандеру. Оторопевшие россияне, которые до недавнего времени переживали за тяжелобольную знаменитость, обрушились на исполнителя с критикой - назвали пособником нацистов и призвали его к ответу.

Впрочем, Данилко хоть бы хны. Более того, стало известно, что он тайно приезжает в Россию на заработки - дает концерты на Рублевке. При этом известный артист уверял, что его новогоднее выступление в Дубае было первым после долгого перерыва.

Однако, по словам музыкального менеджера Кирилла Чибисова, это не так. За последние несколько месяцев Андрей несколько раз приезжал в Россию на частные вечеринки.

"Нет-нет, конечно это неправда, что он не выступал все эти годы. Андрей Данилко точно приезжал в Россию несколько раз. Образ Верки Сердючки любят у нас в стране и при возможности заказывают его выступления. Такие концерты делаются для очень богатых людей, а все мы знаем эти места: Рублевка и так далее", -цитирует мужчину Woman.ru.

За выступление артист берет от 65 до 80 тысяч евро. За гастроли в ОАЭ организаторы заплатили артисту 12 миллионов рублей. "За пандемию Данилко точно был в России, даже в последний год. Обычно он с группой приезжает на поезде, поэтому визит проходит тихо. Где и когда было выступление, конечно же, не скажу", - заверил он.