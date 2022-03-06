Игорь Николаев выступил с заявлением об Алле Пугачевой

Алла Пугачева каждое первое воскресенье весны устраивала праздник желтых цветов. Но вот уже больше недели о Примадонне ничего не слышно. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алла Пугачева на протяжении многих лет каждое первое воскресенье весны устраивала так называемый праздник желтых цветов. Примадонна собирала родных и друзей, угощала вкусностями и обязательно пела. Торжество, которое по традиции заканчивалось возгласом Аллы Борисовны: "Весну разрешаю!" в этом году, вероятно, не состоится.

Алла Пугачева, когда ей было 16 лет, придумала свой праздник. Она выходила с букетом желтых цветов на Тверскую в Москве и раздавала всем, кто грустит, по цветочку.

Став знаменитой, Примадонна решила собирать близких в ресторане или у себя дома. Гости осыпали артистку роскошными букетами, а она делилась с ними сокровенным и всегда пела.

Конечно, простые россияне надеялись, что Алла Борисовна и в этом году порадует дорогих сердцу людей теплыми посиделками. Однако вот уже больше недели о ней ничего не слышно.

Стали даже муссироваться слухи, что Алла Борисовна якобы покинула Россию. Подтверждению этим домыслам нет. Близкая подруга звезды Алина Редель не стала ничего говорить сплетникам. "Ой, да ладно. Я не буду это комментировать, я не уполномочена", - отмахнулась художница.

Зато на связь с публикой вышел близкий друг Пугачевой. Автора множества ее шлягеров сделал заявление о певице. "Сегодня любимый день Аллы - первое воскресенье весны! В этом году оно совпало с Прощенным воскресеньем! Простите меня за все", - написал Игорь Николаев.