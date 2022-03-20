Бывший муж Анастасии Волочковой купил шикарный особняк для красавицы-ведущей

Игорь Вдовин с супругой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший супруг Анастасии Волочковой отпраздновал новоселье. Игорь Вдовин перевез семью в шикарный дом. Особняк поражает своей роскошью. На территории поместья расположена конюшня, спа и даже собственная ферма по производству свежайших продуктов.

Игорь Вдовин и телеведущая Елена Николаева обживаются на новом месте. "Муж построил загородный дом. Тут есть конюшни, спа, ферма.... Провели здесь первую ночь", - поделилась радостью красавица-ведущая.

Супруги растят сына Александра, который появился на свет в конце декабря 2021 года. Вдовин присутствовал на родах. Недавно мальчика крестили.

С Вдовиным живет и Ариадна от Анастасии Волочковой. Часто у отца гостят старшие сыновья от первого брака. Миллионер обожает всех своих наследников. Их у него пятеро. "Отец он просто суперский. Я и раньше это видела, но теперь, конечно, совершенно поражена", - отметила Николаева.

Она со всеми детьми Вдовина отлично ладит. "Так получилось, что Ариша переехала к нам на заре наших с Игорем отношений. Потом уже с нами стали жить и другие дети - если так можно назвать умных, красивых и уже фактически взрослых сыновей Игоря. О «налаживании отношений» как таковом речи не было. Мы просто понравились друг другу", - говорила Елена.