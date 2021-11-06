Красавица-ведущая показала фото со свадьбы с бывшим мужем Анастасии Волочковой

Телеведущая Елена Николаева. Фото: Instagram.com

Бывший муж Анастасии Волочковой в 2020 году женился на красавице Елене Николаевой. 35-летняя телеведущая в настоящее время находится на последних месяцах беременности. На днях блондинка похвасталась фотографиями со свадьбы с Игорем Вдовиным.

Елена Николаева на одном из снимков нежно поправляет сорочку своему супругу Игорю Вдовину, держа в другой руке букет цветов. Бывший муж Анастасии Волочковой с нескрываемыми любовью и нежностью смотрит на красавицу-блондинку.

"Знаете, мне всегда казалось чем-то надуманным эти официальные регистрации. Ну, живем, ведь, все хорошо. Но, честно говоря, все меняется. Вот, вроде бы вы - еще минуту назад просто любящие друг друга люди, и вот, вы - муж и жена. И это важно", - написала Николаева в блоге.

Телеведущая также опубликовала еще один снимок, на котором позирует одна. Елена в белом шелковом платье с букетом в руках улыбается. "06.11.2020 год. И я снова, и снова, каждый день, готова сказать мужу «да»", - заявила она.

Фото: Instagram.com

Совсем скоро женщина родит своего первенца. Для Игоря этот ребенок станет пятым. Помимо дочери от Волочковой он воспитывает сыновей от первой жены. Николаева со всеми детьми Вдовина отлично ладит. "Так получилось, что Ариша переехала к нам два года назад, на заре наших с Игорем отношений. Потом уже с нами стали жить и другие дети - если так можно назвать умных, красивых и уже фактически взрослых сыновей Игоря. О «налаживании отношений» как таковом речи не было. Мы просто понравились друг другу", - говорила Елена.

Грядущие роды должны выпасть на декабрь. Телеведущая уже подобрала для сына двух нянь. "Имя нашему малышу еще не придумали. Думали, когда он родится, то все нам сам «расскажет» по поводу своего имени. Какой смысл все придумывать заранее? Зачем вся эта подготовка? Я представляла себе, что поеду в роддом, быстренько закажу вещи и мебель для малыша и приеду домой со спокойной душой. С конца октября я позаботилась о нянях. Это очень хорошее решение", - отметила Елена.

Она очень похорошела за время беременности. "Кожа, волосы стали просто волшебными! Наверно, мальчик, который у меня появится, хочет, чтобы мама была красивой. Мне очень нравится, что я худенькая, у меня появились скулы, подбородок стал острым. Честно говоря, боялась, что расплывусь вширь", - рассказала телеведущая.