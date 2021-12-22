У дочери Анастасии Волочковой родился братик

Игорь Вдовин стал папой в пятый раз Фото: СОЦСЕТИ

Бывший возлюбленный Анастасии Волочковой на седьмом небе от счастья. Игорь Вдовин стал папой в пятый раз. Чудесного сыночка миллионеру подарила его нынешняя супруга Елена Николаева.

Бывший муж Анастасии Волочковой в 2020 году женился на красавице Елене Николаевой. 35-летняя телеведущая в настоящее время находится в роддоме. Блондинка родила Игорю Вдовину сына.

Она разместила фото с крохой. Очаровательный мальчик завернуть в белоснежную пеленку. Вдовин присутствовал на родах. Он держит сына на руках и с нескрываемыми любовью и нежностью смотрит на свою Елену-прекрасную.

Для Игоря этот ребенок стал пятым. Помимо дочери от Волочковой он воспитывает сыновей от первой жены. Николаева со всеми детьми Вдовина отлично ладит. "Так получилось, что Ариша переехала к нам два года назад, на заре наших с Игорем отношений. Потом уже с нами стали жить и другие дети - если так можно назвать умных, красивых и уже фактически взрослых сыновей Игоря. О «налаживании отношений» как таковом речи не было. Мы просто понравились друг другу", - говорила Елена. Телеведущая уже подобрала для сына двух нянь. "Имя нашему малышу еще не придумали. Думали, когда он родится, то все нам сам «расскажет» по поводу своего имени. Какой смысл все придумывать заранее? Зачем вся эта подготовка? Я представляла себе, что поеду в роддом, быстренько закажу вещи и мебель для малыша и приеду домой со спокойной душой. С конца октября я позаботилась о нянях. Это очень хорошее решение", - отметила Елена.