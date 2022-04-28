Молодая жена Игоря Николаева сделала громкое заявление об оскандалившейся Алле Пугачевой

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Молодая жена Игоря Николаева высказалась в защиту Аллы Пугачевой. Народную артистку унижают пользователи соцсетей, обвиняя в эмиграции. Юлия Проскурякова не может на это смотреть спокойно на комментарии пользователей.

Алла Пугачева и Максим Галкин больше двух месяцев находятся в Израиле. Супруги и их дети Лиза и Гарри живут в роскошной вилле на берегу Средиземного моря в курортном местечке Кесария. Примадонна никак не реагирует на заявления с обвинениями. Однако ближайшие друзья Аллы Борисовны решили поддержать артистку.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев написали о том, что публика беспощадна к Пугачевой. По словам молодой жены певца, она очень переживает за Аллу Борисовну. "В каком уничижительном тоне обсуждают данную семью! Это несправедливо… В этой семье всегда царили любовь и уважение. Обижать и унижать зачем?" - возмущается Юля.

Ей вторит знаменитый муж. "Центр их семейной вселенной - Гарик и Лиза, прекрасные, скромные и талантливые дети. Я с огромной радостью принял предложение стать крестным отцом Лизочки, обожаю Гарика и желаю этой прекрасной дружной семье счастья, здоровья и благополучия, где бы они ни находились! Наша семья вас любит, и, конечно, с нетерпением ждем встречи!" - заверил Игорь Юрьевич.

Меж тем стало известно о том, что Галкина изгнали из шоу "Сегодня вечером". Он вел программу последние пять лет. Теперь передача будет выходить в эфир с новым ведущим. Его имя держится в секрете. Сплетники называют имена Александра Олешко, Дмитрия Борисова и Вячеслава Манучарова.

У Максима, к слову, на Первом канале есть еще один проект. Речь идет о детской программе "Лучше всех". Судьба передачи пока неизвестна.