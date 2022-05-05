Любовь Успенская похвасталась своей пенсией в США: "Не считаю, сколько трачу"

Любовь Успенская Фото: Личный архив

Любовь Успенская несколько лет находится на пенсии. Однако мало кто знает, что помимо России королева шансона получает пенсию еще и в США. Певица рассказала, за что ей полагаются выплаты из американского госбюджета.

Любовь Успенская 16 лет жила в США. Она вернулась в Россию в 1994 году. Артистка хвастается, что давно не считает деньги. Копить на старость ей не нужно - она по сей день дает концерты и выступает на корпоративах за большие деньги.

"Я как хорошее вино - с каждым годом все дороже, - кокетничает артистка. - Мой гонорар составлял в 1994-м три тысячи долларов, и это было много. Работала каторжно. Сейчас даже не считаю, сколько трачу. У меня нет цели откладывать деньги. Уверена в том, что не предвидится проблем в финансовом плане. Даже в кризис, когда не было сольных концертов, зарабатывала на корпоративах. В день у меня могло быть по четыре таких выступления".

Помимо приличного дохода в России Любови Залмановне перечисляют соцвыплаты из бюджета США. В Америке ей назначили пенсию, поскольку в свое время она там работала и платила налоги.

Размер выплат исполнительница предпочла не раскрывать. "Получаю пенсию в Америке. Она просто положена всем, кто имел в США бизнес, платил налоги. Сумма небольшая, но капает. Даже не трачу ее, но мало ли что", - поделилась 68-летняя звезда в шоу на "Новом Радио".

Напомним, Успенская уехала в США в 1978 году вместе со вторым мужем Юрием Успенским. В Штатах она сначала работала певицей в ресторанах. Потом артистка развелась с супругом и вновь отправиться под венец. Но брак звезды эстрады с Владимиром Францем тоже оказался не слишком благополучным. Четвертый союз Успенской с бизнесменом Александром Плаксиным тоже обернулся разводом. Сейчас королева шансона наслаждается одиночеством в своем загородном особняке. Компанию ей составляют дочь Татьяна Плаксина и несколько любимых собачек.