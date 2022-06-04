Михаил Мизинцев рассказал о критических потерях личного состава в украинских подразделениях в боях за Северодонецк. Фото: Минобороны РФ.

Украинские подразделения несут критические потери в боях за Северодонецк. Об этом сообщил в субботу 4 июня начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По информации Мизинцева, в некоторых подразделений украинских вооруженных сил и националистических формирований потери составили до 90 процентов личного состава.

Также сообщалось, что Киев приказал заминировать в Северодонецке емкости с более чем 100 тоннами селитры и азотной кислоты. Националисты в случае подрыва цистерн с химикатами планируют обвинить в этом российских военных.

При отступлении украинские боевики подожгли деревянный скит Всех Святых Святогорской лавры в ДНР. Видео здесь на kp.ru.

В то же время украинские боевики пытаются спровоцировать ответный огонь российских ВС по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры, размещая в них артиллерию и огневые точки.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 июня 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.