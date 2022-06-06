Военная спецоперация на Украине 6 июня 2022: прямая онлайн-трансляция. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 июня 2022 года.

Успехи Вооруженных сил России в спецоперации на Украине становятся все более очевидными для Запада, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Это происходит в том числе из-за того, что Киев публично признает потери украинской армии, отметил парламентарий.

В Донецке приостановлена работа эфирного телевидения в связи с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины, заявил заместитель директора ГУП "Радиотелевизионный передающий центр" Александр Чеботарев. Снаряд разорвался рядом с телевышкой в Петровском районе города.

Бойцы чеченских подразделений уничтожили группу боевиков Украины в районе поселка Камышеваха в Луганской народной республике, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также показал видео обстрелов украинских боевиков, отметив, что "националисты находятся в состоянии тотальной паники, пытаясь спасти свои шкуры".

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

22:56 Экс-депутат Рады Кива заявил, что на Украине хотят ввести закон о призыве в армию с 16 лет

22:40 Госдеп счел решение о закрытии неба для самолета Лаврова суверенным правом стран

22:16 Пушилин: британским наёмникам предъявлены обвинения на заседании суда в ДНР

21:51 Минобороны РФ: ВС России завершают освобождение Святогорска в ДНР

20:40 Президент Зеленский заявил, что Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию

20:37 Небензя покинул заседание СБ ООН по Украине на выступлении главы Евросовета

20:30 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США бумерангом заполучили себе те проблемы, что мечтали устроить для России.

Дипломат отметила, что Соединенные Штаты столкнулись с рекордными показателями инфляции.

20:15 Россия в порядке ответных мер внесла 61 гражданина США в стоп-лист, сообщили в МИД.

19:30 В Запорожской области подали более 70 тысяч заявок на российские паспорта

19:10 РФ оставляет за собой право наносить удары по центрам принятия решений из-за поставок Киеву РСЗО — постпред РФ в ООН Небензя

19:07 На западе Украины создали спецлагерь для военнопленных

19:00 СК РФ возбудил дело по факту обстрела Украиной территории Курской области

18:31 Владимир Зеленский поддержал идею введения визового режима для граждан России, которую, по его словам, нужно реализовать.

18:27 Конашенков рассказал, что украинские националисты в ДНР поставили заградотряд, чтобы не дать ВСУ отступить

17:54 Владимир Путин подписал указ о том, что члены семей росгвардейцев, погибших в ДНР, ЛНР, на Украине и в Сирии, получат по 5 млн рублей.

17:34 Российские военные завершают освобождение города Святогорск и окружающей его территории в ДНР — Минобороны России

17:00 Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке из Грозного на Украину новой группы добровольцев

15:05 Омбудсмен Москалькова: МККК неодинаково относится к российским и украинским пленным, я так и не получила ответ, сколько наших пленных посетил Красный крест.

14:44 Мэр Донецка сообщил, что в результате украинского обстрела зафиксированы попадания на территорию донецкого горводоканала, есть пострадавшие.

14:03 Украина не хочет вести переговоры, она от этого процесса отказалась — Лавров.

13:51 Лавров: чем дальнобойнее будут системы, которые Запад поставляет Украине, тем дальше будем отодвигать нацистов от территорий, откуда исходит угроза России.

13:46 Специалисты из РФ уже сегодня выезжают в Турцию для обсуждения проблем поставок продовольствия, заявил глава МИД РФ Лавров: «Надеюсь, на переговорах в Турции сможем подробно проработать механизмы разблокировки экспорта украинского зерна».

12:35 Британия намерена поставить Украине управляемые ракеты с дальностью 70 километров для реактивных систем залпового огня M270, говорится в релизе минобороны страны.

11:26 Утренний брифинг Минобороны России:

- ракетами под Лозовой в Харьковской области уничтожены корпуса кузнечно-механического завода, где ремонтировали украинскую бронетехнику, поражены также 4 пункта управления, 15 районов скопления живой силы и техники

- авиацией поражены 73 района скопления живой силы и техники, уничтожены 2 пункта управления, более 150 националистов, 3 артсклада и склад горючего у Кодемы в ДНР, 8 танков и бронемашин, установка "Град", батарея артиллерии и РЛС производства США AN/TPQ-50 у Северска в ДНР

- российской ПВО у Славянска в ДНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины

- ракетными войсками и артиллерией поражен 431 район скопления живой силы и техники, 7 пунктов управления и 34 огневых позиций, уничтожено более 300 националистов, 10 танков, 2 "Града", 17 орудий и 3 артсклада у Горловки

- всего с начала операции уничтожено 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотников, 330 ЗРК, 3424 танка и других боевых бронемашин, 473 установки РСЗО, 1795 орудий.

10:16 Потери ВСУ в боях с силами Луганской Народной Республики за сутки составили 41 человек, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

8:35 Украинские силовики обстреляли Ясиноватую, сообщили в ДНР.

7:05 Курский губернатор сообщил о новом обстреле приграничного поселка Тёткино, информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется.

02:31 Полного разрыва между РФ и США никогда не будет, заявил посол Салливан

01:51 Бывший депутат Рады Кива заявил об усилении охраны Зеленского из-за страха покушения

5 июня:

23:58 Глава Чечни Кадыров снова подтвердил контроль войск России над жилой зоной Северодонецка

23:54 Глава РСМД Кортунов заявил, что Байден не убедит Латинскую Америку выступить против России

23:40 Страны вокруг Сербии закрыли небо для самолета Лаврова, сообщила Захарова.

"Только сегодня, час назад, страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи"

23:04 Вучич 6 июня обратится к нации в связи с отменой визита Лаврова в Сербию