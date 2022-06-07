Последние новости о ситуации вокруг Украины на 7 июня 2022 года: Что олигархи потеряют в Запорожье, сколько денег получили беженцы, кому Зеленский раздает подарки

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Подполковник Максим Гребенник, комбат 24-й бригады ВСУ сгинул под Северодонецком. Об этом стало известно из сообщений украинских волонтеров и военных в соцсетях. Именно этот «офицер- герой» не раз громко заявлял о планах «убивать по 10 сепаратистов» за одного погибшего украинского военнослужащего. Обещать — не жениться.
Владимир Рогов член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, заявил, что имущество украинских олигархов в данном регионе — в первую очередь Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Виктора Пинчука — пришла пора национализировать. Прежде глава ВГА Запорожья Евгений Балицкий уже сообщал, что вопрос национализации имущества, принадлежавшего спонсорам Киевского режима, будет решен в пользу населения региона. По данным Рогова, миллиардеры Ахметов и Коломойский и сейчас продолжают финансировать националистические группировки. Миллиарды приходящи, а музыка боя — вечна.
Анналена Бербок , министр иностранных дел Германии , не захотела встречаться с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником. По данным издания Bild, глава внешнеполитического ведомства Германии на официальном уровне намерена общаться лишь с коллегами из других стран. А встречи с послами в ее планы не входят. Ну то есть с Дмитрием Кулебой министр Бербок контакты еще как-то поддерживает, а с нарциссами-скандалистами из его ведомства — нет. Напомним, уроженец Львова Мельник целенаправленно унижает и оскорбляет членов правительства ФРГ, считая, что они плохо помогают Киеву, и брызгает слюной в сторону канцлера Шольца, а тот как бы не замечает этого. Что в глаза, то божья роса.
Шестой президент Украины нагрянул в Запорожье, где встретился с украинскими военными. Он также пообщался с эвакуированными из Мариуполя жителями — но вряд ли спросил их про «героев «Азова». Пресс-служба Зеленского даже заявила, что, «президент ознакомился с обстановкой на передовой, пообщался с военными, вручил им награды и подарки». Наверное, не зная, что лучший подарок — это дембель. До этого лидер нации проинспектировал Харьковскую область, где отметился увольнением начальника местного управления СБУ. После этого моральный дух в войсках на небывалой высоте. Только ролики панические почему-то пишут все чаще.
Ян Гагин, советник главы правительства ДНР, сообщил, что украинские войска в ходе боевых действий сожгли тонны зерна, которое находилось в хранилищах Мариупольского морского порта. Как заявил Гагин, «противник, отступая из порта, поджег зернохранилища, чтобы это зерно не досталось силам ДНР». Причем «тушили его несколько дней, но безуспешно». И сейчас пшеница и кукуруза в большом количестве рассыпаны по территории в районе зернохранилищ, в воздухе стоит запах гнили и гари. При полной загрузке хранилища могли вмещать 57 тысяч тонн. Хлебный понт, бессмысленный и беспощадный.
Анна Сорока, первый замминистра иностранных дел ЛНР сообщила, что украинские националисты, которых будет судить военный трибунал, понесут наказание согласно законодательству, в том числе, в результате суммирования наказаний. Вот что сказала Сорока: «Наказание – содержание под стражей. Есть от 15 до 25 лет – разные сроки. Совокупность статей будет влиять на формирование общего срока». По ее словам, некоторые статьи УК ЛНР предусматривают пожизненное заключение, а на смертную казнь в республике действует мораторий. Но мораторий — штука временная.
«Оператор ГТС Украины» принял от «Газпрома» заявку на транзит газа на понедельник, 6 июня, в объеме 40,1 миллионов кубических метров. Мощности по прежнему заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции «Суджа». По коридору через ГИС «Сохрановка» заявка не принята — там украинцы давным-давно объявили форс-мажор , ссылаясь на то, что не могут осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией «Новопсков». Старые песни о главном.
Роман Старовойт, курский губернатор, сообщил, что обстрелу с украинской стороны подвергся поселок Теткино. Вот что написал глава региона в соцсетях: «Раненых и погибших нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Есть повреждения на территории сахарного завода». Украинских артиллеристов потянуло на сладкое.
Почти 3 миллиарда и 300 миллионов рублей матпомощи получено жителями Донбасса, а также гражданами Украины, прибывшими в Россию. Выплаты осуществлены почти 297 тысячам жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые уехали в Россию от военных действий, а также 32 тысячам граждан Украины. Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей были направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения - пенсионеров и работников бюджетной сферы.
Бен Уоллес, министр обороны Британии, заявил, что его страна после предупреждения российских властей не откажется от идеи поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия M270 . Об этом сообщает The Guardian. Вот что заявил Уоллес: «Россия меняет тактику — должна меняться и наша поддержка Украине». К этим РСЗО будут поставляться и ракет M31A1 с дальностью полета до 80 км. Такая вот тактика изменчивая.
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