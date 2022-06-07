Последние новости о ситуации вокруг Украины на 7 июня 2022 года: Что олигархи потеряют в Запорожье, сколько денег получили беженцы, кому Зеленский раздает подарки

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Гребенник поубивал бы всех, да надорвался

Подполковник Максим Гребенник, комбат 24-й бригады ВСУ сгинул под Северодонецком. Об этом стало известно из сообщений украинских волонтеров и военных в соцсетях. Именно этот «офицер- герой» не раз громко заявлял о планах «убивать по 10 сепаратистов» за одного погибшего украинского военнослужащего. Обещать — не жениться.

Пинчуку с Коломойским прописали слабительное

Владимир Рогов член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, заявил, что имущество украинских олигархов в данном регионе — в первую очередь Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Виктора Пинчука — пришла пора национализировать. Прежде глава ВГА Запорожья Евгений Балицкий уже сообщал, что вопрос национализации имущества, принадлежавшего спонсорам Киевского режима, будет решен в пользу населения региона. По данным Рогова, миллиардеры Ахметов и Коломойский и сейчас продолжают финансировать националистические группировки. Миллиарды приходящи, а музыка боя — вечна.

Мельник скоро станет рабом лампы

Анналена Бербок , министр иностранных дел Германии , не захотела встречаться с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником. По данным издания Bild, глава внешнеполитического ведомства Германии на официальном уровне намерена общаться лишь с коллегами из других стран. А встречи с послами в ее планы не входят. Ну то есть с Дмитрием Кулебой министр Бербок контакты еще как-то поддерживает, а с нарциссами-скандалистами из его ведомства — нет. Напомним, уроженец Львова Мельник целенаправленно унижает и оскорбляет членов правительства ФРГ, считая, что они плохо помогают Киеву, и брызгает слюной в сторону канцлера Шольца, а тот как бы не замечает этого. Что в глаза, то божья роса.

Зеленский раздает ненужные подарки

Шестой президент Украины нагрянул в Запорожье, где встретился с украинскими военными. Он также пообщался с эвакуированными из Мариуполя жителями — но вряд ли спросил их про «героев «Азова». Пресс-служба Зеленского даже заявила, что, «президент ознакомился с обстановкой на передовой, пообщался с военными, вручил им награды и подарки». Наверное, не зная, что лучший подарок — это дембель. До этого лидер нации проинспектировал Харьковскую область, где отметился увольнением начальника местного управления СБУ. После этого моральный дух в войсках на небывалой высоте. Только ролики панические почему-то пишут все чаще.

Украинцы, отступая, сжигают пшеницу

Ян Гагин, советник главы правительства ДНР, сообщил, что украинские войска в ходе боевых действий сожгли тонны зерна, которое находилось в хранилищах Мариупольского морского порта. Как заявил Гагин, «противник, отступая из порта, поджег зернохранилища, чтобы это зерно не досталось силам ДНР». Причем «тушили его несколько дней, но безуспешно». И сейчас пшеница и кукуруза в большом количестве рассыпаны по территории в районе зернохранилищ, в воздухе стоит запах гнили и гари. При полной загрузке хранилища могли вмещать 57 тысяч тонн. Хлебный понт, бессмысленный и беспощадный.

Что ждет нацистов на Донбассе - срок или вышка?

Анна Сорока, первый замминистра иностранных дел ЛНР сообщила, что украинские националисты, которых будет судить военный трибунал, понесут наказание согласно законодательству, в том числе, в результате суммирования наказаний. Вот что сказала Сорока: «Наказание – содержание под стражей. Есть от 15 до 25 лет – разные сроки. Совокупность статей будет влиять на формирование общего срока». По ее словам, некоторые статьи УК ЛНР предусматривают пожизненное заключение, а на смертную казнь в республике действует мораторий. Но мораторий — штука временная.

Газ через Украину идет , но не весь

«Оператор ГТС Украины» принял от «Газпрома» заявку на транзит газа на понедельник, 6 июня, в объеме 40,1 миллионов кубических метров. Мощности по прежнему заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции «Суджа». По коридору через ГИС «Сохрановка» заявка не принята — там украинцы давным-давно объявили форс-мажор , ссылаясь на то, что не могут осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией «Новопсков». Старые песни о главном.

Украинцы ударили по деревне Теткино

Роман Старовойт, курский губернатор, сообщил, что обстрелу с украинской стороны подвергся поселок Теткино. Вот что написал глава региона в соцсетях: «Раненых и погибших нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Есть повреждения на территории сахарного завода». Украинских артиллеристов потянуло на сладкое.

Жители Донбасса получили 3.3 млрд рублей

Почти 3 миллиарда и 300 миллионов рублей матпомощи получено жителями Донбасса, а также гражданами Украины, прибывшими в Россию. Выплаты осуществлены почти 297 тысячам жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые уехали в Россию от военных действий, а также 32 тысячам граждан Украины. Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей были направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения - пенсионеров и работников бюджетной сферы.

Британцы вооружают незалежную до упора

Бен Уоллес, министр обороны Британии, заявил, что его страна после предупреждения российских властей не откажется от идеи поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия M270 . Об этом сообщает The Guardian. Вот что заявил Уоллес: «Россия меняет тактику — должна меняться и наша поддержка Украине». К этим РСЗО будут поставляться и ракет M31A1 с дальностью полета до 80 км. Такая вот тактика изменчивая.

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