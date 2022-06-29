Военная спецоперация на Украине 29 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 июня 2022 года.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о задержании бывшего мэра региональной столицы Игоря Колыхаева. По его словам, задержанный неоднократно призывал местных жителей к саботажу.

Тем временем, сын генерала Александра Лапина принимает участие в боевых действиях в Донбассе. Об этом сообщил ведущий радио "Комсомольская правда" Сергей Мардан в беседе с военкором kp.ru Александром Коцем. Коц напомнил, что в период чеченской кампании, вопреки расхожему мнению, множество сыновей генералов воевало в Чечне.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад не отменит антироссийские санкции без "честного соглашения" России и Украины. Заявление было сделано после саммита G7 в ФРГ.

Директор завода "Кредмаш" в Кременчуге подтвердил, что Вооруженные силы России нанесли удар по предприятию. По нему "попала минимум одна ракета", уточнил директор.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23:15 Владимир Путин подчеркнул, что цели спецоперации на Украине не изменились. Измениться может только тактика их достижения, отметил российский лидер.

Россия стремится защитить Донбасс и создать условия, гарантирующих безопасность самой России. Спецоперация идет в соответствии с планом, оценку хода боевых действий президент доверяет профессионалам.

21:55 Минобороны: киевский режим дал приказ «спалить Авдеевку до тла» вместе с жителями.

20:18 Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Пантелеймоновку. В общей сложности выпущено 12 снарядов калибра 122 и 152 миллиметра.

18:24 Пушилин заявил, что состоялся обмен пленными - ДНР получила 144 военных, столько же передали Украине

17:55 Отец приговоренного в ДНР к смертной казни марокканца обратился к Путину с просьбой поспособствовать его помилованию

16:24 В Госдуму внесен законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий тем, кто принимал участие в боевых действиях в составе народных милиций ЛНР и ДНР

16:06 Конфликт на Украине закончится за столом переговоров, но он должен закончиться на условиях Украины — Столтенберг

15:40 Причастных к преступлениям в Донбассе украинских военных будут судить в ДНР и ЛНР, сообщил Бастрыкин.

14:53 Сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района — власти Брянской области.

14:23 Наемники из США руководят украинской группировкой, которая дислоцируется в Северске, заявил помощник главы МВД ЛНР.

14:20 Почти все желающие вернуться на службу украинские полицейские в Мариуполе пополнили ряды полиции ДНР. Всего принято в ведомство 160 человек, рассказал начальник полиции города Михаил Москвин.

13:27 Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям киевского режима.

12:39 Почти 200 иностранных наемников находятся в подконтрольном Украине Северске, в основном поляки — МВД ЛНР

12:20 Мария Захарова назвала фейками утверждения Киева, что ВС РФ нанесли удар по торговому центру в Кременчуге.

11:33 Главное из нового брифинга Минобороны РФ:

- ВКС РФ высокоточными ракетами уничтожили базу ремонта техники ВСУ, восемь складов боеприпасов и вооружения и базу горючего;

- ВКС РФ уничтожили четыре пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны "Харьков-1" и "Харьков-2" в районе Харькова;

- ВС РФ высокоточным оружием поразили базу ремонта техники ВСУ в Лисичанске, восемь складов боеприпасов и базу горючего в Николаевской области;

- В ходе наступательных действий ВС РФ в районе Лисичанского НПЗ большие потери понесла 10-я бригада ВСУ, 108-й батальон разгромлен полностью;

- Военнослужащие ВСУ дезертируют из района боев на Лисичанском направлении из-за голода;

- Высокоточным оружием ВКС России уничтожены два артиллерийских взвода в районе Авдеевки, обстреливавших населенные пункты ДНР;

11:28 Минобороны России: у пункта Питомник в Харьковской области ударом российской артиллерии уничтожены до 100 боевиков нацистского формирования "Кракен" и около 10 единиц боевой техники, командование боевиков решило оставить позиции и отвести остатки подразделения в Харьков.

11:03 В Лисичанске действует группа из 20 наемников из США, следует из данных разведки ЛНР.

10:49 Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело по факту гибели шести человек при обстреле Попасной со стороны ВСУ.

10:00 Россия выплатила более 4 млрд рублей вынужденным переселенцам, прибывшим с Украины и из Донбасса, сообщил источник в силовых структурах.

09:45 Трасса, соединяющая Артемовск и Лисичанск, перекрыта военными Луганской Народной Республики и России, поставки ВСУ в Лисичанск по ней полностью прерваны, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

09:33 В Херсонской области задержаны члены теробороны, действовавшие по указанию СБУ и готовившие теракты, обнаружен схрон с РПГ-22, сообщили власти.

09:25 Шахта "17-17 Бис" в Донецке обесточена из-за обстрелов, под землей остались два горняка, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

09:06 Два жилых дома сгорели, повреждены здание администрации и коммуникации после ракетного удара ВСУ по Новой Каховке, сообщили власти.

Число пострадавших из-за ракетного удара ВСУ в Херсонской области увеличилось до шести, говорится в сообщении.

08:51 Около одной трети украинских боевиков уже сдались в плен в районе пригорода Лисичанска в Луганской Народной Республике, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев.Live".