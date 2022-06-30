Оскандалившаяся вдова Шатунова сразу после похорон бросилась оформлять наследство

Юрий Шатунов Фото: Евгения ГУСЕВА

Не успели россияне прийти в себя от внешнего вида вдовы Юрия Шатунова, которая пришла на похороны певца в прозрачной юбке, как убитая горем женщина дала новый повод для пересудов. Оскандалившаяся Светлана, проживающая с двумя детьми певца в Германии, озаботилась вопросами наследства.

Вдова Юрия Шатунова и двое детей певца - 15-летний Дэннис и 9-летняя Эстеллы живут в Германии в поселке миллионеров. Исполнитель хита "Белые розы" был прекрасным мужем и отцом. Он делал все, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. Стоимость особняка, в котором жили родные звезды 90-х, по примерным подсчетам составляет более трех миллионов евро.

Юра хорошо зарабатывал в России. Еще у него было свое небольшое кафе только для своих. Семья любила путешествовать по миру.

"Им очень тяжело. Но они выдержали этот страшный удар достойно, без срывов. После того, как прах Юры предали земле, там же, на Троекуровском кладбище, в трапезной прошли поминки, присутствовали только родные и друзья", - цитирует "СтарХит" директора артиста Аркадия Кудряшова.

Некоторое время семья певца пробудет в столице, после чего вернется в Мюнхен. Сейчас вдова Светлана занимается оформлением документов на вступление в наследство. "Вступают в него через полгода, но нужно предварительно все подготовить и подать. Никакого раздела имущества не будет. Все, что было у Юры, перейдет его жене и детям. В том числе и суды за его песни", - уточнил Кудряшов. Несколько лет музыкант бился за право исполнять главные хиты коллектива "Ласковый май" на концертах.