Военная спецоперация на Украине 1 июля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 июля 2022 года.

Президент Индонезии Джоко Видодо передал президенту России Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского. Он также выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами.

В Херсоне прогремел взрыв, сообщил корреспондент ТАСС с места событий. Официальных сообщений от местных властей о ЧП к данному моменту не поступало. По данным агентства, взрыв случился в районе СИЗО. По предварительной информации, никто не пострадал.

Более 50 стран с подачи Соединенных Штатов пообещали поставить оружие Киеву, заявил Джо Байден. Американский лидер рассказал, сколько и каких вооружений получит Украина. По его словам, Украине обещано более 600 танков, около 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч снарядов и около 140 тысяч противотанковых систем, продвинутые реактивные системы залпового огня, системы ПВО и другое вооружение.