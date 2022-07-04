Вдова Юры Шатунова слегла после его похорон

Своей единственной любовью Юрий называл жену Светлану. Она родила ему сына Дэнниса и дочь Эстеллу. Фото: Личный архив

Со дня смерти Юрия Шатунова прошло почти две недели. Певец скончался от обширного инфаркта. При жизни артист себя не жалел: работал, словно каторжник, на благо любимой жены Светланы и двоих детей. После похорон исполнителя хита "Белые розы" его вдова попала в больницу.

Внезапная смерть Юрия Шатунова потрясла не только его родных и близких, но и многочисленных поклонников певца. "Юрку мне дико жалко. Он работал на полную до самых последних дней. Его заказывали постоянно. Незадолго до смерти отыграл 18 больших концертов. Это же безумие - так работать", - сокрушается концертный директор и продюсер Александр Герасимов.

По его словам, на сцене Шатунов отдавал себя полностью и после каждого концерта был выжат, как мочалка. Семья Юры всегда была рядом с ним.

"Мне очень жалко его жену и детей. У него была потрясающая семья, которую он оберегал", - цитирует продюсера портал PROзвезд.

У вдовы после известия о смерти Юры начались проблемы с сердцем. Она даже в больницу была вынуждена лечь.

"Юра обеспечивал им все условия для комфортной жизни. Они жили в элитном районе Германии. Как она теперь будет? Девочка осталась в очень тяжелой ситуации одна", - резюмировал Герасимов.