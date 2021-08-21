Тяжело переболевшая коронавирусом актриса Вера Сотникова: "Инопланетяне эвакуировались с нашей планеты"

Кадр шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ

В конце июня 2021 года актриса Вера Сотникова загремела в больницу с коронавирусом. Как отмечала звезда экрана, она собиралась сделать первую прививку, но не успела. Знаменитость очень тяжело переносила заразу. По ее словам, так плохо ей никогда не было - вкручивало руки, ноги и болела даже кожа на всем теле. С момента болезни прошло полтора месяца, но Вера Михайловна до сих пор чувствует слабость. В гостях у Андрея Малахова рыжеволосая красавица поразила публику неожиданным признанием.

Вера Сотникова более шести лет является ведущей шоу "Битва экстрасенсов". Она верит в уникальные способности героев программы. Более того, бывшая любовница певца Владимира Кузьмина верит и в инопланетную расу и не собирается за это оправдываться.

По мнению Веры Михайловны, инопланетяне, покинули нашу планету из-за того, что могут умереть. Лично 61-летняя Сотникова ни с кем не встречалась, но недавно получила тайные знаки, которые свидетельствуют о том, что пришельцы были на Земле.

"Не знаю, каким образом была сделана съемка с МКС. Но 18 мая 2020 года произошла массовая эвакуация инопланетян с нашей планеты. Либо они сами боятся этого вируса, либо знают, что он будет мутировать. Нашей цивилизации пришел кирдык", - огорошила артистка в студии шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

По словам актрисы, ситуация очень серьезная, раз даже инопланетяне испугались этой заразы и решили ретироваться. "Единственное спасение нашей цивилизации - это полная и глобальная вакцинация", - сказала, как отрезала, телеведущая.

Ее заявления сильно удивили экспертов шоу. Андрей Малахов и вовсе оторопел.

Отметим, что Вера Сотникова не единственная из звезд, кто верит в инопланетян. Несколько лет назад народ всколыхнули признания Кати Лель. Певица рассказала о контакте с внеземной расой. Ее даже увезли на космический корабль, где у нее изъяли зубы. "Мои зубы пропали без боли, без крови. Просто исчезли", - признавалась Лель. К счастью, сама артистка вернулась домой. После этого у нее открылся дар. Она стала слышать и читать мысли людей, видеть необъяснимые вещи. Кроме этого, у нее появился музыкальный талант.