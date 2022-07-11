Униженная жена Петросяна сделала заявление о грехе

Шокированная Татьяна Брухунова сбежала после публичной порки

Татьяна Брухунова не раз рассказывала о том, какую цену ей пришлось заплатить за долгожданное счастье подле Евгения Петросяна. Сейчас у молодой жены сатирика есть все, о чем только можно мечтать. Она родила от юмориста сына Вагана, купается в роскоши и строит карьеру. Вот только злопыхатели никак не хотят оставить в покое уроженку Тулы.

Татьяна Брухунова поделилась новым откровением о том, что ей приходится терпеть от завистников. Пятая жена Евгения Петросяна старается не обращать внимания на подлость и хамство. Но иногда нервы молодой женщины сдают.

Однажды красавица отправилась в магазин за шоколадкой. "Стояла в очереди на Тверской. Ко мне подошла женщина и, глядя мне в глаза, сказала: «Проститутка. Счастья тебе не видать»", - начала свою исповедь Брухунова.

Она не скрывает, что пережила шок и ужас. "В первый момент, конечно, шок. Потом желание раствориться, чтобы меня никто не увидел", - продолжила униженная Татьяна.

По ее словам, достоять очередь и рассчитаться она не смогла. Сгорая со стыда, выбежала из магазина.

Возлюбленная Евгения Вагановича при этом подчеркивает, что в такие моменты ни на кого не злится и не упрекает своих обидчиков. "У каждого свое мерило внутренней культуры. Судить же того, о жизни которого не знаешь, - грех", - разоткровенничалась жена юмориста.

Татьяна смирилась с неприятием общества. Тем более что в личной жизни у нее в итоге все сложилась прекрасно. "Я прошла публичную травлю длиной в три года. Сказать, что это ад, - ничего не сказать. Но я стала намного сильнее", - делилась женщина.