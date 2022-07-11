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Звезды11 июля 2022 17:35

Униженная жена Петросяна сделала заявление о грехе

Шокированная Татьяна Брухунова сбежала после публичной порки
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Шокированная Татьяна Брухунова сбежала после публичной порки

Шокированная Татьяна Брухунова сбежала после публичной порки

Татьяна Брухунова не раз рассказывала о том, какую цену ей пришлось заплатить за долгожданное счастье подле Евгения Петросяна. Сейчас у молодой жены сатирика есть все, о чем только можно мечтать. Она родила от юмориста сына Вагана, купается в роскоши и строит карьеру. Вот только злопыхатели никак не хотят оставить в покое уроженку Тулы.

Татьяна Брухунова поделилась новым откровением о том, что ей приходится терпеть от завистников. Пятая жена Евгения Петросяна старается не обращать внимания на подлость и хамство. Но иногда нервы молодой женщины сдают.

Однажды красавица отправилась в магазин за шоколадкой. "Стояла в очереди на Тверской. Ко мне подошла женщина и, глядя мне в глаза, сказала: «Проститутка. Счастья тебе не видать»", - начала свою исповедь Брухунова.

Она не скрывает, что пережила шок и ужас. "В первый момент, конечно, шок. Потом желание раствориться, чтобы меня никто не увидел", - продолжила униженная Татьяна.

По ее словам, достоять очередь и рассчитаться она не смогла. Сгорая со стыда, выбежала из магазина.

Возлюбленная Евгения Вагановича при этом подчеркивает, что в такие моменты ни на кого не злится и не упрекает своих обидчиков. "У каждого свое мерило внутренней культуры. Судить же того, о жизни которого не знаешь, - грех", - разоткровенничалась жена юмориста.

Татьяна смирилась с неприятием общества. Тем более что в личной жизни у нее в итоге все сложилась прекрасно. "Я прошла публичную травлю длиной в три года. Сказать, что это ад, - ничего не сказать. Но я стала намного сильнее", - делилась женщина.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИЕвгений Петросян: досье KP.RU