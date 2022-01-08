Униженная жена Петросяна в чепчике отвесила "помоишникам" звонкую оплеуху

Модный наряд Татьяны Брухуновой поразил народ Фото: СОЦСЕТИ

Молодая жена Евгения Петросяна всем известна как любительница лакшери луков. Татьяна Брухунова обожает моду и все, что с ней связано. Ее винтажные платья, меховые туфли, шляпочки и шапочки обсуждает вся страна. Впрочем, угадать, чем знаменитость будет удивлять благодарную публику в следующий раз, практически невозможно. На днях настала очередь экстравагантного чепца.

Новогодним каникулам Татьяны Брухуновой можно только позавидовать. За праздничные дни 32-летняя супруга Евгения Петросяна посетила косметолога, выпила дорогущего шампанского, посетила выставку и балет.

Татьяна не забывает и о зимних прогулках по нарядной Москве. Несколько дней назад Брухунова отправилась дышать свежим воздухом. В разгар новогодних торжеств мама маленького Вагана Петросяна надела на себя шубку из искусственного меха и чепец с розами. Эта модель плотно облегает голову, чуть приоткрывая лоб, и застегивается под подбородком. К младенческой шапочке прилагались солнцезащитные очки "кошачий глаз".

Всей этой красотой Татьяна похвасталась в блоге. Внешний вид жены Петросяна всполошил всех.

Брухунова, конечно же, тщательно изучила комментарии, которые как из рога изобилия посыпались на нее. И решила вступиться за свой вязаный чепчик.

"Тонны негатива на меня вылились за несколько минувших дней. А причиной всему - чепчик. Если бы лет пять назад мне кто-то сказал, что мое фото будет в каждом втором печатном издании и в каждом первом интернет-портале с сотнями комментариев под ним я рассмеялась в голос. Но сегодня инфоповод делают из всего. И даже из вязаной шапки. Поэтому мы с чепцом бесцеремонно врываемся в ваши ленты. А то помоишникам помусолить нечего будет", - влепила униженная женщина звонкую оплеуху завистникам.

К слову, своей гневной отповедью она разразилась под фотографией, на которой вновь позирует в чепце раздора. На свежем снимке Брухунова укомплектовала чепцом очаровательное пальто молочного цвета и уютное трикотажное платье.

Модницу, к слову, поддержала скандалистка Божена Рынска, заявлявшая о желании отдать замуж свою дочь Женечку за сына Петросяна. "Прикольный чепчик. Жаль, мне такой не по возрасту", - написала 46-летняя вдова.