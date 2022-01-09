Молодая жена Евгения Петросяна раскрыла правду: "Я прошла через ад"

Татьяна Брухунова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Молодая жена Евгения Петросяна постоянно становится объектом травли. Злопыхатели пишут в адрес Татьяны Брухуновой плохие слова, обзывают ее, унижают и высмеивают. Уставшая отбиваться от завистников мама маленького Вагана Петросяна выступила с заявлением.

Молодая жена Евгения Петросяна рассказала, как она переживает оскорбления со стороны завистников. Одни обвиняют Татьяну Брухунову в корысти, другие со злобой обсуждают ее внешность и высмеивают роскошные наряды.

32-летняя женщина поражается людскому хамству. "Выросло целое поколение, ни разу не получившее в морду за свои слова. И очень жаль. Люди разучились думать, прежде чем написать. А почему? Да потому что в ответ ничего не будет. Хейтеров считаю глубоко больными людьми, так как человек со здоровой психикой не может издеваться и оскорблять другого", - начала свою исповедь супруга юмориста.

Она также призналась, что прошла публичную травлю длиной в три года. "Сказать, что это ад, ничего не сказать. Но благодаря этим недалеким мракобесам я стала намного сильнее. Не озлобиться, остаться человеком в этой реальности - задачка крайне непростая. Но я горжусь собой, так как не ответила никому и не опустилась на днище, из-под которого раздается их стук", - констатировала Брухунова.

Не так давно Татьяна рассказала, как ее унижали из-за модного чепчика. "Тонны негатива на меня вылились за несколько минувших дней. А причиной всему - чепчик. Чепчик! Инфоповод делают из всего. И даже из вязаной шапки. Поэтому мы с чепцом бесцеремонно врываемся в ваши ленты. А то помоишникам помусолить нечего будет", - сокрушалась женщина.