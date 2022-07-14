Эпатажный сын Елены Яковлевой раздался вширь

Со школьной скамьи Денис Шальных начал набивать тату Фото: СОЦСЕТИ

Единственный сын Елены Яковлевой, которого актриса родила в браке с актером Валерием Шальных, последние несколько лет серьезно увлекается бодибилдингом. Денис Шальных не вылезает из качалки, а однажды даже принимал участие в конкурсе красоты и за деньги тренирует тех, кто желает обрести тело мечты. Молодой человек периодически публикует фотографии. На последних снимках его не узнать - он раздался вширь, а от многочисленных татуировок, которыми разрисовано его тело, так и не избавился.

Со школьной скамьи Денис Шальных начал набивать тату. Первую татуировку он сделал с разрешения мамы Елены Яковлевой в 17 лет. Юноша очень хотел изобразить на собственном теле лик любимой собаки. Позже к этой татуировке добавились другие, а потом еще и шрамы. Последние появились на теле после того, как мужчина пытался избавиться от рисунков с помощью лазера.

Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас Денису 29 лет и он по-прежнему с ног до головы покрыт рисунками. Шальных всерьез увлечен бодибилдингом. Благодаря спорту у мужчины мощный торс, рельефные ноги и руки. В последнее время сын Яковлевой раскачал себя до огромных размеров. Сейчас он выглядит в разы крупнее, чем раньше.

Фото: СОЦСЕТИ

По словам Шальных, спорт дает эффективный выход негативным мыслям и эмоциям. Наследник актрисы любит животных. Вместе с возлюбленной он воспитывает несколько котов и собачку. Они живут в квартире, которую Денису подарила родительница. Судя по последним снимкам, которые разместил молодой человек, все свободное время он уделяет домашним питомцам и не обращает внимания на бардак, царящий вокруг.