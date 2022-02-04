Известный артист проговорился о болезни Елены Яковлевой

Елена Яковлева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Елены Яковлевой особые отношения с театром "Современник". В 1984 году после окончания ГИТИСа она была принята в труппу. Галина Волчек ее обожала. Но в 2011 году в возрасте 50 лет на пике славы актриса ушла из театра. В марте 2018 года Яковлева вернулась на сцену "Современника" в качестве приглашенной актрисы по просьбе Галины Борисовны "спасти спектакль" «Играем… Шиллера!». А с 2021 года актриса блистала в главной роли в спектакле «Театр». Однако на днях стало известно, что Елена Алексеевна больна.

"Театр «Современник» сейчас отменяет спектакль из-за болезни Елены Яковлевой. А она одна в главной роли. Все, и спектакля нет. Я еще при любимом Марке Анатольевиче боролся за вторые составы", - цитирует Марка Варшавера Тeleprogramma.pro.

Других подробностей артист не привел. В блоге актрисы поклонники умоляют дать весточку: "Елена Алексеевна, вы так нам важны. Вы уже долгое время снова ничего не выкладываете, но вам продолжают писать люди каждый день на ваш аккаунт. Пожалуйста, побудьте снова с нами. Вернитесь", "Месяц уже нет новых постов, как же мы соскучились по вам", "Дай Бог Вам здоровья".

Отметим, Елена Яковлева не только выступает в театре, но и много снимается. "У меня много работы. Никуда мне от детективов не деться. Не предлагают мне ролей, где я бабушка, которая помогает своим детям и сидит с внуками. Мою бабушку куда-то постоянно несет", - признавалась знаменитость.

При этом она отмечала, что из-за коронавируса "все в странном режиме существуют". "Знаете, я это время уже начинаю ненавидеть... Все изменилось, и к этому нужно привыкнуть. Так, наверное, теперь всегда будет... Болезнь распространяется... Так и живем", - делилась актриса.

Ей очень хочется, чтобы в конце концов все побороли "эту напасть". "Я привитая и даже ревакцинированная…Нужно, конечно, себя беречь. Я всем хочу пожелать здоровья. А еще - не озлобиться и не раскиснуть", - говорила Яковлева.