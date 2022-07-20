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Звезды20 июля 2022 19:45

Леонид Якубович впервые высказался о своем отношении к Ивану Урганту

Леонид Якубович назвал ошибкой снятие с эфира шоу "Вечерний Ургант"
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
По мнению телеведущего, закрытие "Вечернего Урганта" было ошибкой для Первого канала

По мнению телеведущего, закрытие "Вечернего Урганта" было ошибкой для Первого канала

Фото: Олег ЗОЛОТО

Леонид Якубович является одним из старожилов отечественного телевидения. Много лет он ведет капитал-шоу "Поле чудес" и является одним из любимых артистов. В недавнем интервью он поделился мнением о российском телевидении, порассуждал на тему свободы слова и высказался о закрытии "Вечернего Урганта".

Шоу "Вечерний Ургант" в последний раз вышло в эфир в конце февраля. Руководители передачи не раз говорили, что программа вернется в эфир позже, а сейчас не время для развлекательного контента. Но с этим категорически не согласен Леонид Якубович.

По мнению телеведущего, закрытие "Вечернего Урганта" было ошибкой для Первого канала. Он отметил, что в тяжелое для страны время на телевидении должны выходить развлекательные программы. "Я думаю, что это ошибка. Все остальные каналы вполне нормально к этому относятся и выдают в эфир развлекательные программы. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, какие-то высшие соображения диктуют именно такую политику канала", - высказался Леонид Аркадьевич в эфире программы "Респиратор Бабушкина" на RTVI.

Народный артист России считает, что отсутствие развлекательных программ - слишком серьезный крен в сторону негатива. "Даже во время Великой Отечественной войны выходили хорошие фильмы, и не всегда серьезные и направленные патриотически", - вздыхает шоумен.

Трепетно он относится и к ведущему Ивану Урганту. Артист отметил высокий профессионализм коллеги. "С Ванечкой интересно, потому что, во-первых, он хороший актер, а во-вторых, очень хороший импровизатор. С Ванечкой я бы с удовольствием стоял на сцене, потому что он действительно человек, способный на мгновенные импровизации, мне это нравится. Мне вообще он нравится", - поделился Якубович.

Раскрыл он и секрет популярности "Поля чудес", объяснив, почему формат программы остался неизменным на протяжении более чем 30 лет ее существования. "Относиться к этой программе как к чему-то серьезному - это шизофрения. Это времяпрепровождение, больше ничего. Эта программа о том, кто в это играет.", - резюмировал он.

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